Sulík si myslí, že je múdrejší ako všetci lídri únie. Reagoval na kritiku Fico

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) – Začlenenie Slovenska do takzvanej kategórie A v rámci EÚ je historická šanca našej krajiny urýchliť približovanie sa k priemeru úrovne Európskej únie. Vyhlásil to v stredu na tlačovej besede premiér Robert Fico.

Reagoval tak na kritiku šéfa opozičných liberálov Richarda Sulíka. Ten v utorok na tlačovej besede uviedol, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) nesúhlasí, aby sa Slovensko začleňovalo do takzvanej kategórie A v rámci EÚ.

Premiér chce podľa Sulíka Slovensko dostať do „prvej ligy“ bez toho, aby povedal, čo to znamená a čo bude musieť SR urobiť, a to považuje za nebezpečné.

Slovensko stratilo konsenzus v orientácii

Premiér na základe Sulíkových vyjadrení skonštatoval, že, bohužiaľ, Slovensko stratilo konsenzus v zahranično-politickej orientácii.

Verejnosť musí podľa premiéra vedieť, že došlo k takémuto zásadnému rozporu a vyzval opozíciu, aby sa vrátila do konsenzu pokiaľ ide o zahranično-politickú orientáciu. Zároveň dodal, že Sulík nevie, čo chce, a myslí si, že je múdrejší ako všetci lídri únie.

Ak krajinu majú riadiť takí ľudia ako Sulík, je to veľký hazard, nepochopenie reality, dodal. „Ja a moja generácia politikov máme v tejto otázke úplne jasno. Európa má viacero rýchlosti a možno bude mať ešte viac a musíme sa na to pripraviť,“ vyhlásil ďalej Fico.

Európa ponúka viacero možností

Buď budeme v jadre a bude spolupracovať s tými najlepšími krajinami, nasadneme teda do integračného expresu, alebo budeme v depe odstavení na druhej koľaji, zdôraznil.

Podľa premiéra tak ľudia majú pred sebou dva varianty. Ja ponúkam, že urobíme všetko pre to, aby sme neboli nejaká B kategória, alebo budeme B kategória, ako si želá Sulík a jemu podobní, dodal.

Po nemeckých voľbách budeme podľa premiéra svedkami dynamiky procesov v EÚ. Nie sme žiadna čierna diera, máme výborne naštartované procesy a spĺňame podmienky, aby sme boli súčasťou integračného motora únie, vyhlásil premiér Fico