Ficov návrh na obedy zadarmo je nedomyslený, tvrdí Remišová a upozorňuje na kvalitu jedla

BRATISLAVA, 4. septembra (WebNoviny.sk) – Na návrh strany Smer-SD o obedoch zadarmo pre deti, ktoré sú v poslednom materských škôl a na základných školách, o ktorom informovali na utorňajšej tlačovej besede, reagovala aj poslankyňa Veronika Remišová z hnutia OĽaNO.

„Návrh Roberta Fica je nedomyslený, pretože na Slovensku máme stále mnoho škôl, ktoré ani nemajú školskú jedáleň. Takisto návrh nerieši ďalší závažný problém – kvalitu stravy. Dnes je viac ako 15-percent detí obéznych, no štát dáva na obedy veľmi malý príspevok, okolo jedného eura. Za túto sumu je ťažké navariť pre deti a mládež zdravý a kvalitný obed s dostatkom ovocia a zeleniny. Rodičia už nebudú priplácať za obedy, no stratia akúkoľvek kontrolu nad kvalitou obeda. S veľkou pravdepodobnosťou sa kvalita obedov bude znižovať,“ reagovala Veronika Remišová z OĽaNO. Zároveň informovala, že ich hnutie predkladá návrh zákona, podľa ktorého by malo každé dieťa nárok na teplé jedlo.