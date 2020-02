Ficov zúfalý pokus, zneužitie parlamentu či volebná korupcia, komentuje opozícia návrh Smeru-SD

Ficove zúfalé pokusy zneužiť parlament na predvolebnú kampaň, populizmus najhrubšieho zrna či volebná korupcia. Aj takto komentovali viacerí opoziční politici najnovší zámer Smeru – sociálnej demokracie (Smeru-SD) zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini tento zámer oznámil na utorkovej tlačovej konferencii. Na mimoriadnej schôdzi plánuje Smer-SD riešiť vyššie prídavky pre deti, trináste dôchodky a situáciu okolo Istanbulského dohovoru.

Zneužitie parlamentu podľa Remišovej

Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová na sociálnej sieti napísala, že predseda Smeru-SD Robert Fico robí zúfalé pokusy a chystá sa zneužiť parlament na predvolebnú kampaň.

„Pracovať v prospech rodín, a nie oligarchov v pozadí Smeru, mohli celé štyri roky. Takýto bezbrehý populizmus dovedie krajinu do veľkých problémov a nakoniec na to doplatia tí najslabší, a to mladí ľudia a dôchodcovia,“ uviedla Remišová. Za dôležité preto považuje, aby každá zo strán demokratickej opozície urobila maximum pre to, aby prišli voliť všetci, aj nerozhodnutí voliči a nevoliči.

„Najprv strašia migrantmi vo videjkách, potom Pellegrini dourážal zahraničných Slovákov a Slovenky, spolu s ľuďmi z Bratislavy. No a dnes sa zase pokúša o zúfalú predvolebnú korupciu a kupovanie hlasov. Smer chce schváliť zdvojnásobenie rodinných prídavkov a trinásty dôchodok ešte pred voľbami. Hoci oni sami zrušili zasadnutia parlamentu. Nezaberie nič z toho, ľudia to už prekukli. Poďme im pomôcť ukončiť to trápenie. Už za 18 dní,“ napísal na sociálnej sieti predseda strany Spolu – občianska demokracia Miroslav Beblavý.

Progresívci hovoria o strácaní dychu

Volebný líder koalície strán Progresívne Slovensko/Spolu Michal Truban to zasa považuje za dôsledok toho, že Smer-SD a Slovenská národná strana (SNS) strácajú dych, pretože vedia, že zmena príde. Ich návrhy preto vníma ako volebnú korupciu.

Rovnako to vníma aj opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS). „Volebná korupcia, ktorú tu predvádza Peter Pellegrini a celý Smer, je nehoráznosť. Svojimi návrhmi na zvýšenie rodičovského príspevku a presadeniu trinásteho dôchodku ukázali populizmus najhrubšieho zrna, ktorým chcú zakryť svoje každodenné rozkrádanie,“ informovala strana v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla jej hovorkyňa Katarína Svrčeková.

Smer-SD sa podľa SaS evidentne bojí, že vo voľbách si ľudia zvolia poctivých politikov, ktorí vytrhnú Slovensko z rúk korupčníkov a mafie. „Uvedomujú si svoj koniec a ešte na poslednú chvíľu chcú využiť dane a štátne peniaze na zaplatenie vlastnej kampane,“ zdôraznili liberáli.

Považujú za absolútne neprípustné, aby tu končiaca vláda „takto hospodárila s peniazmi nás všetkých a nechávala tu za sebou spálenú zem“. SaS v tejto súvislosti vyzvala orgány činné v trestnom konaní, aby sa touto volebnou korupciou Smeru-SD zaoberali.

Mali len kúriť a svietiť

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič predpokladá, že najbližšie prídu tieto strany s návrhom uzákoniť minimálnu mzdu na úrovni 3-tisíc eur a pokúsia sa o to ešte týždeň pred voľbami.

Podľa nezaradeného poslanca Národnej rady SR Zsolta Simona (Maďarská komunitná spolupatričnosť) si chce Peter Pellegrini a strana Smer-SD „kupovať“ voličské hlasy.

Riešiť v skrátenom legislatívnom konaní zvýšenie rodinných prídavkov a trinásty dôchodok pre seniorov necelé tri týždne pred parlamentnými voľbami považuje za čistý populizmus.

„Navrhované opatrenia majú vstúpiť do platnosti koncom tohto roka, respektíve od 1. januára 2021. Keď vláda chcela urobiť tieto opatrenia, mala na to dostatok času. Teraz je to len zneužitie moci a ,,kupovanie“ voličských hlasov. Vláda v tomto období, by už mala len ‚kúriť a svietiť´,“ uzavrel Simon.