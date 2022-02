Fico odoberá Hlasu voličov, podľa politologičky je za tým jeho príťažlivá rétorika

Do strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prechádzajú voliči strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). Zároveň sa k strane vracajú bývalí voliči Smeru-SD, ktorí v parlamentných voľbách 2020 odovzdali protestný hlas hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Smer sa doťahuje na Hlas

Rétorika predsedu Smeru-SD Roberta Fica je navyše príťažlivá, hlavne pre skupiny sklamané súčasným vývojom a smerovaním. Pre agentúru SITA takto zhodnotila najnovší prieskum agentúry Median politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa prieskumu by Smer-SD vyhral voľby so ziskom 15,6 percenta. Politologička za tým vidí to, že Fico vie stále ponúknuť alternatívy k súčasnému dianiu. Nakoľko sú reálne, je už podľa jej slov na inú diskusiu.