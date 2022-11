Ficove referendum o predčasných volieb nás vyjde na viac ako 10 miliónov eur, vláda schválila úlohy nevyhnutné na jeho prípravu

Vláda SR v stredu schválila návrh harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda vyhláseného na sobotu 21. januára 2023. V návrhu sú uvedené úlohy pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami určenými v rozhodnutí prezidentky Zuzany Čaputovej o vyhlásení referenda. Úlohy budú hlavne vo vydaní pokynov na základe ktorých budú koordinované všetky práce spojené s prípravou referenda.

Pôjde o práce so zabezpečením tlače a distribúcie tlačív, so zabezpečením hlasovania poštou zo zahraničia, so zabezpečením elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov všetkých stupňov, so zabezpečením školení osôb, so zabezpečením spracovania výsledkov referenda, úschovy dokumentov z referenda a ďalších prác spojených s referendom.

Na zabezpečenie prípravy a vykonania referenda je potrebné uvoľniť finančné prostriedky pre kapitolu Ministerstva vnútra SR vo výške takmer 8,8 milióna eur a pre kapitolu Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) vo výške takmer 1,7 milióna eur, pričom časť výdavkov bude hradená v rozpočtovom roku 2022 vo výške viac ako 5,3 milióna eur a zostávajúca časť vo výške viac ako 5 miliónov eur pôjde na ťarchu rozpočtu 2023.