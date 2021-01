FIFA aj UEFA sa spolu postavili proti vzniku novej Superligy, pre všetky kluby vydali varovanie

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) sa oficiálne pridala na stranu Európskej futbalovej únie (UEFA) a nepodporí vznik novej Superligy, ktorý iniciujú viaceré popredné európske kluby. UEFA namiesto toho stále pracuje na transformácii Ligy majstrov od roku 2024.

UEFA vo štvrtok vydala varovanie pre kluby. FIFA s podporou všetkých kontinentálnych konfederácií chce hráčov, ktorí by participovali v novej súťaži, suspendovať a nepovoliť im štart v reprezentačných farbách na majstrovstvách sveta.

„Hráči, ktorí sa do takej súťaže zapoja, musia rátať s dôsledkami, ktorými bude zákaz štartu na podujatiach pod hlavičkou FIFA a jej konfederácií,“ uvádza sa vo vyhlásení FIFA.

Novú súťaž chce Real a FC Barcelona

So snahou o zriadenie novej súťaže sú prioritne spájané španielske mužstvá Real Madrid a FC Barcelona, do tohto projektu pozvali aj ďalšie popredné futbalové značky naprieč kontinentom. Od organizácie novej súťaže si sľubujú vyššie zisky.

Prezident UEFA Aleksander Čeferin to označil za „sebecké“, keď prezident Realu Florentino Pérez začal oslovovať možných partnerov na financovanie projektu. Objavili sa aj úvahy o tom, že debata o možnom vzniku Superligy je len snahou o vytvorenie tlaku na UEFA pri hľadaní iného modelu Ligy majstrov.

Miestenky ako odmena za výsledky

UEFA a FIFA sa zhodli, že princípom futbalu aj pri klubových kontinentálnych súťažiach je existencia možnosti kvalifikovať sa do nich a neboli by to teda uzavreté podujatia.

„Miestenky na globálnych aj kontinentálnych podujatiach by vždy mali byť ako odmena za výsledky na ihrisku,“ uvádza sa v stanovisku FIFA.

V súvislosti s uvedeným UEFA plánuje už v nasledujúcich týždňoch prezentovať návrh zmien európskych klubových súťaží. Jednou z nich by mala byť garancia až desiatich duelov namiesto doterajších šiestich v skupinovej časti Ligy majstrov.