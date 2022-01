FIFA chce obmedziť počet hráčov na hosťovaní, bohaté kluby by mali podporovať svoje talenty

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) je pripravená aplikovať limit na počet hosťujúcich hráčov v jednotlivých kluboch. Pôvodne tak chcela spraviť už skôr, no pandémia koronavírusu zavedenie tohto pravidla oddialila o dva roky.

Bohaté kluby nemajú hromadiť hráčov

FIFA chce docieliť, aby bohaté kluby vo svojich kádroch nehromadili hráčov, ale podporili aj rozvoj talentov z vlastnej liahne. Tým by sa tiež tiež zlepšila súťažná rovnováha vo futbale. Uvedené by malo platiť od júla a netýkalo by sa hráčov do 21 rokov, pričom v tomto smere bude potrebné aj spolupráca s národnými federáciami.

Uvedené ešte musí prebrať špeciálna komisia zaoberajúca sa zmenou pravidiel, ktorá zasadne v marci. Očakáva sa však, že predstavené predpisy schváli a od 1. júla sa budú týkať dohôd medzi klubmi z rôznych krajín. „Na domácej úrovni dostanú jednotlivé členské asociácie FIFA čas tri roky na implementáciu uvedených pravidiel tak, aby boli v súlade princípmi stanovenými na medzinárodnej úrovni,“ informovala FIFA.

Maximálne osem hráčov na hosťovanie

Základom bude limit, že od sezóny 2022/2023 môže každý klub poslať na hosťovanie do zahraničia nanajvýš osem hráčov a tiež maximálne osem futbalistov môže v kluboch hosťovať zo zahraničných tímov. Od leta 2023 to bude už len sedem hráčov a od 1. júla 2024 maximálne šesť futbalistov. Chystané obmedzenia sa dotknú aj počtu dohôd medzi rovnakými klubmi z rozdielnych krajín, po novom si dva tímy môžu vymeniť maximálne po troch hráčov. Zakázané budú aj krátkodobé dohody, minimálna doba hosťovania bude medzi dvoma prestupovými obdobiami. Po novom tiež nebude možné poslať na hosťovanie futbalistu, ktorý je v danom tíme na hosťovaní z iného klubu.

Okrem hráčov do 21 rokov sa limity nebudú týkať ani odchovancov. V praxi to bude znamenať, že klub s kvalitnou akadémiou môže poslať na hosťovanie neobmedzený počet hráčov, ktorí v tejto organizácie futbalovo vyrastú.