FIFA chystá revolúciu, špeciálny algoritmus vypočíta hodnotu hráča aj províziu pre agenta

ZÜRICH 20. septembra (WebNoviny.sk) – Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) má v pláne nastoliť revolučné zmeny v súčasnom hráčskom prestupovom systéme.

Strešný orgán svetového futbalu chce vytvoriť algoritmus, ktorý presne určí výšku prestupovej sumy. Špeciálny vzorec by vypočítal, koľko peňazí v prípade transferu musí klub A zaplatiť klubu B.

Prezident FIFA Gianni Infantino už pri svojom nástupe do funkcie v roku 2016 avizoval, že má v úmysle zaviesť primerané predpisy ako súčasť tzv. ozdravného režimu na trhu s hráčmi, ktorý je podľa neho nastavený veľmi zle.

Provízia pre hráčskych agentov

Hodnota hráčov je v ostatných rokoch veľmi vysoká a podmienky často diktujú zastupiteľské agentúry, ktoré v tomto procese zinkasujú obrovské provízie.

Jedno z prvých nariadení, ktoré FIFA plánuje uviesť do praxe, je výška provízie pre hráčskych agentov. Tá by nemala predstavovať viac ako 5 % z hodnoty hráča alebo prestupovej čiastky.

Sumy za transfery neúmerne stúpli najmä po minuloročnom najdrahšom prestupe futbalovej histórie, keď Brazílčan Neymar odišiel z FC Barcelona do Paríža St. Germain za 222 miliónov eur. Tento prípad urýchlil prípravu nových transferových pravidiel zo strany FIFA.

Zavedenie tzv. dane z luxusu

V špeciálnej správe sa uvádza, že pri výpočte prestupovej čiastky by sa mali zohľadniť mechanizmy na dosiahnutie transparentnosti a objektívnosti a podľa niektorých médií už došlo k vytvoreniu spomenutého algoritmu.

Ďalšou myšlienkou, ktorá má prispieť k regulácii trhu s hráčmi, je zavedenie tzv. dane z luxusu. Tá by spočívala v tom, že ak by nejaký klub mal nadmerné výdavky na prestupy, musel by platiť vyššie dane. Vyzbierané peniaze by putovali do tzv. fondu solidarity.

V špeciálnej správe k tejto téme sa tiež uvádza, že nafúknutý transferový trh prináša aj nepríjemné praktiky zo strany klubov, ktoré môžu viesť k vykorisťovaniu hráčov. Práve obrovský počet futbalistov predstavuje pre trh veľký problém, keďže dochádza k veľkému počtu hosťovaní. Nemenovaný klub podľa uvedenej správy v rokoch 2011-2017 poslal na hosťovanie až 146 hráčov.