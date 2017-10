FIFA uvažuje rozšíriť klubové majstrovstvá sveta na 24 tímov, turnaj by trval 18 dní

LONDÝN 31. októbra (WebNoviny.sk) – Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) sa zaoberá možným rozšírením klubových majstrovstiev sveta od júna 2021 na 24 tímov, povedal v pondelok člen výboru FIFA Reinhard Grindel.

V rámci nového formátu turnaja by tímy rozdelili do troch skupín po osem mužstiev, pričom podujatie by trvalo 18 dní. Návrhy na rozšírenie MS klubov predniesli minulý týždeň v Indii, ale pred verejnosťou ich Grindel odhalil až teraz.

FIFA zatiaľ k tomu nezaujala stanovisko, plánmi na zmeny jednotlivých súťaží by sa mala zaoberať na najbližšom zasadnutí rady v marci budúceho roka.

Grindel, ktorý stojí na čele Nemeckej futbalovej federácie, však odmieta plány na rozšírenie klubových MS. „Hráči si v júni potrebujú odpočinúť, zregenerovať sa. FIFA by sa mala sústrediť na súťaže reprezentačných tímov,“ napísal funkcionár na svojom facebookovom konte.