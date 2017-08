FIFA zverejnila zoznam nominovaných na trénera roka. Nechýbajú Conte, Mourinho či Zidane

ZÜRICH 17. augusta (WebNoviny.sk) – Najlepší tréner mužského tímu v roku 2017 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) vzíde v októbri z tucta nominovaných, v ktorom figurujú Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Luis Enrique, Pep Guardiola, Leonardo Jardim, Joachim Löw, José Mourinho, Mauricio Pochettino, Diego Simeone, Tite a Zinédine Zidane.

Informuje o tom web FIFA s dôvetkom, že do úvahy vzali obdobie od 20. novembra 2016 do 2. júla 2017. O víťazovi rozhodnú hlasy zástupcov médií, trénerov a kapitánov reprezentácií a aj futbaloví fanúšikovia, ktorí sa tiež môžu zapojiť do hlasovania.

V tejto ankete naposledy triumfoval taliansky kormidelník Claudio Ranieri, vtedy kouč anglického Leicestru City; momentálne je v službách francúzskeho FC Nantes.

Trio finalistov oznámia v septembri a meno víťaza počas galavečera, ktorý naplánovali na 23. októbra a uskutoční sa v Londýne. V tento deň odovzdajú aj iné ocenenia – pre najlepšieho trénera ženského tímu, najlepšieho hráča a hráčku, pre autora najkrajšieho gólu (Cena Ferenca Puskása). Oznámia tiež laureátov Ceny pre fanúšikov a Ceny fair-play a zloženie Svetovej jedenástky roka. Novinkou je ocenenie pre najlepšieho brankára. Rámcové pomenovanie bilančnej ankety FIFA je The Best, teda Najlepší.

NOMINOVANÍ NA NAJLEPŠIEHO TRÉNERA MUŽSKÉHO TÍMU

Massimiliano Allegri (Juventus Turín/Tal.), Carlo Ancelotti (Bayern Mníchov/Nem.), Antonio Conte (FC Chelsea/Angl.), Luis Enrique (FC Barcelona/Šp.), Pep Guardiola (Manchester City/Angl.), Leonardo Jardim (AS Monako/Fr.), Joachim Löw (reprezentácia Nemecka), José Mourinho (Manchester United/Angl.), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur/Angl.), Diego Simeone (Atlético Madrid/Šp.), Tite (reprezentácia Brazílie), Zinédine Zidane (Real Madrid/Šp.)