Fiľakovo zriadilo na zimnú údržbu chodníkov špeciálnu čatu a nakúpilo novú techniku

BANSKÁ BYSTRICA 22. januára (WebNoviny.sk) – Samospráva Fiľakova pre snehovú nádielku od začiatku zimy zriadila špeciálnu 18-člennú čatu na čistenie chodníkov, ktorá je v pohotovosti aj počas víkendov.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa primátora Klaudia Kovácsová, okrem špeciálnej čaty Verejnoprospešné služby mesta (VPS) na údržbu 27,3 kilometra chodníkov nakúpili novú techniku a mesto začalo spolupracovať aj s Banskobystrickou regionálnou správou ciest (BBRSC).

Pomáhajú aj občania

Doposiaľ okrem ručného čistenia zabezpečovali údržbu chodníkov pomocou malotraktora so zadnou radlicou. „V tomto roku k nemu pribudli štyri motorové rotačné kefy široké jeden meter,“ uviedol riaditeľ VPS Tibor Tóth s tým, že cena jednej kefy je 950 eur.

„Už teraz vidíme, že je to efektívna pomoc. No aj napriek všetkým snahám nie sme schopní očistiť všetky chodníky na celom území mesta. Preto sme vďační každému občanovi, ktorý si napriek novému zákonu chodník pred svojim domom očistí. Je to pre nás veľká pomoc,“ doplnil riaditeľ.

Spolupráca s BBRSC

Na pluhovanie snehu z ciest používajú fiľakovské VPS tri traktory, z ktorých dva sú ich vlastným majetkom a jeden zabezpečujú cez subdodávateľa. Tohtoročnou novinkou je spolupráca s BBRSC, ktorá má na starosti čistenie štátnych ciest, napríklad Lučenskej, Hlavnej či Biskupickej.

„Od decembra sme s BBSRC zmluvne dohodnutí, že nám budú počas najväčších snehových nádielok posýpať soľou a inertným materiálom aj naše mestské cesty a ulice. Niekoľko posypov už máme za sebou a hodnotím ich naozaj pozitívne,“ povedal primátor Attila Agócs.

Jeden posyp stojí mesto v priemere 700 eur. „Je to hospodárnejšie, ako kupovať vlastné posypové vozidlo. Už menšie stroje stoja okolo 150-tisíc eur a soliť treba len niekoľkokrát do roka. Návratnosť by sme počítali v desaťročiach,“ zakončil Tóth.