Filip Pešán skončil pri kormidle českej hokejovej reprezentácie, po neúspechu v Pekingu bol odvolaný

Filip Pešán už nie je trénerom českej hokejovej reprezentácie. Taký je štvrtkový verdikt výkonného výboru Českého zväzu ľadového hokeja.

Za odvolanie Pešána z funkcie hlasovalo všetkých 10 členov výboru, pri národnom tíme nebudú pokračovať ani jeho asistenti Martin Straka a Jaroslav Špaček.

Chcú trénera do leta 2024

Naopak, na poste generálneho manažéra reprezentácie zostáva Petr Nedvěd. Práve on by mal do 17. marca predložiť návrh na zloženie nového realizačného tímu. Informuje o tom web iDnes.cz.

„Na rokovaní niekoľkokrát zaznelo, že Filip je veľmi kvalitný tréner. Možno však bol problém v tom, že sa musel učiť za pochodu. Trénovať v extralige a viesť reprezentáciu na majstrovstvách sveta alebo olympijských hrách, to je veľký rozdiel,“ povedal na brífingu hovorca zväzu Zdeněk Zikmund.

Plánom Nedvěda je nájsť trénera na obdobie do leta 2024. „Rád by som sa vyvaroval možnosti, že by sme mali trénera len na najbližšie majstrovstvá sveta,“ informoval.

Najhoršie vystúpenie Čechov

K odvolaniu Pešána prišlo po najhoršom vystúpení Čechov na ZOH v ére samostatnosti. Český tím sa v Pekingu 2022 rozlúčil s mužským turnajom už v kvalifikácii play-off prehrou so Švajčiarmi 2:4. Vo štvrťfinále vyraďovacej časti chýbali Česi premiérovo.

„Nie som hluchý ani slepý, niečo sa ku mne donesie a viem, že verejnosť z toho viní mňa. Nechcel by som utekať, no ak sa zjednotia názory, že mám skončiť, tak skončím,“ hovoril Pešán po minulotýždňovom návrate Čechov zo ZOH 2022.