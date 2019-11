Filip Polášek prežíva životnú sezónu a chce zaútočiť na post svetovej jednotky

Slovenský tenista Filip Polášek v utorok odlieta do Londýna, kde sa spolu s Chorvátom Ivanom Dodigom predstaví na prestížnom Turnaji majstrov. Rodák zo Zvolena prežíva životnú sezónu, o čom svedčí aj posun na 10. miesto deblového rebríčka ATP. Cieľ skúseného deblistu je však ešte výšší – byť najlepší na svete. Na pondelňajšej tlačovej konferencii v Bratislave priznal, že posledné mesiace boli pre neho fyzicky veľmi náročné.

„Odohrali sme veľa zápasov. Body sme naháňali na každom podujatí a posledných šesť týždňov sme zakaždým hrali nejaký turnaj. Na tom ostatnom to bolo najvypätejšie. Do štartu londýnskeho Turnaja majstrov máme osem dní pauzu, čo je dostatok času na to, aby sme sa zmobilizovali a dobre pripravili. Myslím si, že je jedno koho nám žreb pridelí. Hrali sme množstvo vyrovnaných zápasov a všetky páry majú veľkú kvalitu,“ vyjadril sa Polášek.

Menšie zranenie

Náročný zápasový program si vyžiadal svoju daň aj v podobe menšieho zranenia. Polášek však uviedol, že by nemalo ísť o nič vážne.

„Pri jednom šprinte ma pichlo v chodidla. Cez tajbrejk sa mi bolesť preniesla až do achilovky. Nedalo sa s tým príliš veľa robiť, zobral som si iba prášky od bolesti. V druhom sete som si vyzúval tenisku počas prestávky, čo mi pomáhalo. Momentálne je to však v poriadku,“ zhodnotil 34-ročný tenista.

Polášek sa vyjadril, že spolupráca s Ivanom Dodigom od začiatku fungovala a medzi nimi vládla potrebná chémia. „Od prvých tréningov v Antalyi sme si rozumeli. Napríklad, stál som pri sieti, myslel som si kde by Ivan mohol zahrať úder a on tam poslal loptičku. Vo štvorhre rozhodujú maličkosti a takáto súhra je dôležitá,“ skonštatoval slovenský tenista.

Blízko k účasti na olympiáde

V rebríčku ATP vo štvorhre figuruje na desiatom mieste. Na základe vysokého postavenia je Polášek pomerne blízko k tomu, aby sa predstavil aj na budúcoročných OH v japonskom Tokiu. „Každého snom je zahrať si na olympiáde. Ešte nad tým nepremýšľam, s kým by som hral. S Michalom Mertiňákom sa nám na olympiádu do Londýna nepodarilo postúpiť,“ povedal Polášek.

Tréner Filipa Poláška Erik Csarnakovics sa vyjadril aj k možným ďalším cieľom zvolenského rodáka. „Po Wimbledone sme sa smiali na tom, aký to bol úspech. Ja som však hovoril, že to nebude Filipov posledný úspech. Fyzicky napredoval, čo prospelo aj jeho hre. Naďalej máme najvyššie ciele a tajným snom je bojovať aj o post svetovej jednotky,“ skonštatoval Csarnakovics.