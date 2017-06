Na Filipínach treba byť ostražitý, hrozia únosy cudzincov a teroristické útoky

BRATISLAVA 16. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský rezort diplomacie odporúča dodržiavať počas návštevy Filipín maximálnu opatrnosť a ostražitosť vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu a pretrvávajúce nebezpečenstvo únosov cudzincov. Ministerstvo na svojej internetovej stránke informuje, že v krajine platí vysoké riziko teroristických útokov na celom území vrátane hlavného mesta Manily a turistických centier.

Ministerstvo zahraničných vecí takisto pripomína, že 23. mája vyhlásil prezident Rodrigo Duterte stanné právo na 60 dní na celom ostrove Mindanao na juhu Filipín pre ozbrojený konflikt v meste Marawi medzi vládnymi jednotkami a extrémistickou skupinou Abu Sayyaf podporenou ďalšou militantnou skupinou Maute, ktorá má prepojenie na ISIS.

“Vzhľadom na ozbrojené zrážky medzi filipínskymi vládnymi jednotkami a militantmi a riziko teroristických útokov, veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Jakarte odporúča necestovať na západnú (moslimskú) a strednú časť ostrova Mindanao a juhozápadnú časť Filipín na ostrovy Basilan, Jolo, Sulu, Tawi Tawi (tzv. súostrovie Sulu). Do východnej časti ostrova Mindanao a do južnej časti provincie Cebu (až po municipallty Badian a Dalaguete a vrátane nich) a južnej časti ostrova Palawan (až po Porto Princesa) odporúčame cestovať len v najnevyhnutnejších prípadoch,” píše ministertstvo s tým, že pri cestách do ostatných oblastí Filipín odporúčajú zvýšenú opatrnosť, dodržiavať zásady osobnej bezpečnosti a vyhýbať sa väčším zhromaždeniam osôb.

Slovenským občanom tiež odporúčajú využiť dobrovoľnú registráciu pred cestou do zahraničia na webstránke ministerstva zahraničných vecí.