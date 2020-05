Filipínec, ktorí vytvoril najničivejší počítačový vírus I Love You, oľutoval svoj čin

Muž, ktorý pred 20 rokmi vypustil do sveta jeden z najničivejších počítačových vírusov, podľa vlastných slov nemal v úmysle zamoriť ním celý svet a ľutuje škody, ktoré spôsobil. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého Filipínec Onel de Guzman vírus I Love You vytvoril s cieľom ukradnúť heslá, aby mohol zadarmo používať internet.

„Nečakal som, že sa dostane do USA a Európy. Prekvapilo ma to,“ povedal 44-ročný muž v rozhovore pre pripravovanú knihu Crime Dot Com o kyberkriminalite.

Škodlivý kód ukradol heslá užívateľom

Pandémia odštartovala 4. mája 2000. Obete dostali e-mail s prílohou LOVE-LETTER-FOR-YOU. Tá obsahovala škodlivý kód, ktorý prepísal súbory, ukradol heslá a automaticky odoslal svoje kópie na všetky adresy, ktoré mala obeť v adresári Microsoft Outlook.

V priebehu 24 hodín už vírus spôsoboval rozsiahle problémy na celom svete, pričom údajne infikoval 45 miliónov počítačov.

Preťažil tiež e-mailové systémy organizácií a niektorí IT manažéri radšej odpojili časti svojej infraštruktúry, aby zabránili infekcii.

Vírus spôsobil miliardové škody

Toto podľa BBC viedlo ku škodám v hodnote niekoľkých miliárd libier. Vo Veľkej Británii, napríklad, na niekoľko hodín vypli parlamentnú e-mailovú sieť, aby sa ochránili, a v Spojených štátoch údajne vírus zasiahol aj Pentagon.

Vyšetrovatelia vírus vystupovali k e-mailovej adrese registrovanej na byt vo filipínskej Manile. Brat jeho obyvateľa bol Onel de Guzman, študent počítačovej vedy na tamojšej AMA Computer College.

Filipínec kradol heslá na internet

Bol členom skupiny hackerov Grammersoft a čoskoro sa stal hlavným podozrivým. Jeho právnik zorganizoval 11. mája tlačovú konferenciu, na ktorej de Guzman pôsobil, akoby vedel slabo po anglicky, a keď sa ho spýtali, či je možné, že vírus vypustil nešťastnou náhodou, prisvedčil.

Filipíny v tom čase nemali zákon týkajúci sa hekerstva, a tak de Guzmana ani nikoho ďalšieho nikdy nestíhali.

Reportér BBC de Guzmana vypátral v Manile, kde pracuje v opravovni mobilných telefónov. V rozhovore priznal, že vírus I Love You vytvoril ako upravenú verziu staršieho vírusu, ktorým chcel kradnúť heslá na internet, keďže si nemohol dovoliť zaň platiť.

Vraj netušil čo spôsobil

Vírus podľa vlastných slov najprv poslal len filipínskym obetiam, s ktorými komunikoval v chatovacích miestnostiach, pretože chcel získať heslá, ktoré by fungovali v oblasti, kde žil.

Na jar 2000 však kód upravil a pridal mu schopnosť samorozosielania, ktorá využívala chybu v operačnom systéme Windows 95.

Vytvoril tiež názov prílohy, ktorá by zaujala každého na svete a lákala by ľudí otvoriť ju. „Napadlo mi, že veľa ľudí chce priateľa, chcú jeden druhého, chcú lásku, tak som to tak nazval,“ vysvetlil.

Vírus vraj poslal niekomu v Singapure a šiel si von vypiť s kamarátom. O chaose, ktorý spôsobil, sa dozvedel, keď mu jeho mama povedala, že polícia v Manile hľadá hekera.

Matka mu vraj potom ukryla počítačové vybavenie. On sa síce po čase k práci s počítačmi vrátil, no do školy už nie. Dnes podľa vlastných slov ľutuje, že vírus vytvoril a neteší ho ani „sláva“, ktorú mu to prinieslo.