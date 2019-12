Film Amundsen: Najnapínavejšie objaviteľské preteky a muž, ktorý nevie byť druhý (foto+video)

Nórskeho polárneho objaviteľa Roalda Amundsena označujú aj za posledného Vikinga alebo muža, ktorý nevedel byť druhý. Jeho odvaha tak hraničila s posadnutosťou a legendou sa tak stal už počas svojho života.

O jeho skutočnej stránke, dobití južného pólu a súperení s Britom Robertom Scottom rozpráva film Amundsen. Režisér Sandberg však pootvoril aj dvierka k jeho vzťahu s bratom Leonom, ktorý nebol vždy ukážkový.

Obsah

Napínavé objaviteľské výpravy, nepreskúmané ľadové pustatiny či polárne lety vzducholoďou a súperenie o historické prvenstvo. Roald Amundsen chcel patriť k tomuto životu už od malička. Disponoval odhodlaním, vytrvalosťou aj poriadnou dávkou tvrdohlavosti. Jediný cieľ – byť prvý – však ukázal, že jeho odvaha už hraničila s posadnutosťou a nebránil sa pre dosiahnutie túžby obetovať všetko, svoju povesť, osobné vzťahy aj životy druhých.

Zázemie a náročné financovanie výprav riešil jeho praktický brat Leon. Ich súrodenecký vzťah bol pre ich rôzne povahy problematický. Najviac sa to ukázalo pri objavovaní južného pólu. Amundsen čelil britskému objaviteľovi Robertovi Scottovi a ich súperenie vstúpilo do histórie ako najnapínavejšie objaviteľské preteky všetkých čias.

Trailer k filmu Amundsen

Réžia a scenár

Za réžiou celovečerného filmu o slávnom Nórovi stojí ďalší Nór, a to Espen Sandberg, ktorý sa stal známym pre posledných Pirátov Karibiku: Salazarova pomsta (2017) alebo veľkolepom úchvatnom filme Kon-Tiki (2012) o Thorovi Heyerdahlovi.

O nápade spracovať Amundsenov život do filmu povedal: „Žijem v susedstve Múzea lode Fram. Často som ho navštevoval a videl som, čo všetko Amundsen dokázal a zažil. Jeho osobnosť ma zaujímala čoraz viac, najmä keď som zistil, že mal veľmi zvláštny vzťah so svojím bratom a že bol nahnevaný tak na Britov, ako aj na Talianov. Chcel som tomu všetkému lepšie porozumieť a zdalo sa mi to tiež ako celkom dobrý námet na film.“

Režisér dodal, že film sa mal pôvodne volať len Roald, ale pre problematický vzťah medzi bratmi dostala snímka názov Amundsen, ktorá vzdá poctu Roaldovi, ale najmä aj zavrhnutému bratovi Leonovi.

„Väčšina ľudí počula o tom fantastickom príbehu, v ktorom spolu o dosiahnutie južného pólu súperili Amundsen a Robert Scott, aj o tom, ako to celé dopadlo… Ale iba málokto tuší, kto Roald Amundsen v skutočnosti bol. Počas štyroch rokov rešerší a následných príprav sme sa dostali k niekoľkým zaujímavým informáciám z Amundsenova života a tešíme sa, že sa o tieto informácie podelíme s divákmi,“ okomentoval vznik príbehu producent snímky Kristian Strand Sinkerud.

Všetky detaily života polárneho bádateľa a jeho brata spísal do podoby scenára Ravn Lanesskog, ktorý už má za sebou aj scenár pre film Posledný kráľ (2016) režiséra Nilsa Gaupa.

Espen Sandberg

Kristian Strand Sinkerud

Ravn Lanesskog

Hudba a kamera

Atmosféru dobrodružného filmu dokreslí hudba oceňovaného skladateľa Johana Söderqvista, ktorý už s režisérom Sandbergom spolupracoval na snímke Kon-Tiki, ale skúsenosti zbieral aj pri filmových projektoch In A Better World (2010) alebo King of Devil´s Island (2010).

Pri poslednej zmienenej snímke sa za kamerou mihol aj Pål Ulvik Rokseth, ktorý v projekte Kon-Tiki spolupracoval aj s režisérom Sandbergom, ale na pozícii druhého asistenta kamery. Pri výrobe Amundsena však získal dôveru režiséra a pri filme sa píše ako jeho kameraman.

Johan Söderqvist

Pål Ulvik Rokseth

Herci

V nórskom filme o nórskom objaviteľovi si hlavnú úlohu zahrá, samozrejme, nórsky herec Pål Sverre Hagen, ktorý sa ukázal aj vo veľkolepej snímke Kon-Tiki režiséra Sandberga. Brata Leona stvárni ďalší Nór Christian Rubeck, ktorého okrem filmového bratstva spája aj účinkovanie vo filme What happend to Monday (2017)

Vo filme Amundsen si úlohu Bess Magids zahrá aj Katherine Waterston, známa tvár zo snímok Fantastické zvery. Snímka dostala aj českú stopu v podobe herca Vojtecha Kotka, ktorý si zahral člena výpravy nemeckého leteckého mechanika Karla Feuchta

Pål Sverre Hagen

Christian Rubeck

Katherine Waterston

Vojta Kotek

Fotogaléria

Ocenenia

(neznáme)

Premiéra

Film, ktorý urobil dojem aj na vnuka Leona Amundsena, vstúpi do slovenských kín už 26. decembra 2019. Informácie pochádzajú z Bontonfilm a zo stránky imdb.com.