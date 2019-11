Film Bitka o Midway: Pearl Harbor bol len začiatok, Japonci si našli ďalší cieľ (video)

Jedna z rozhodujúcich bitiek počas druhej svetovej vojny sa odohrala pri atole Midway v Tichomorí. Veľkolepá japonská cisárska flotila vedená admirálom Jamamotom pol roka po útoku na Pearl Harbor chcela obsadiť atol Midway, východný strategický bod americkej armády. Boje trvajúce tri dni od 4. do 7. júna 1942 spodobnil na filmovom plátne režisér Emmerich, tvorca veľkofilmov ako Deň Nezávislosti (1996) alebo historickej snímky Patriot.

Japonci zasadili Američanom útokom na Pearl Harbor tvrdý úder. Ich rozpínavosť a túžba zničiť všetky americké lietadlové lode neutíchala a obsadenie atolu Midway by bol pre nich veľkým víťazstvom a kontrolným bodom, z ktorého by mohli nielen ohroziť Havajské ostrovy.

Admirál Jamamoto chcel preto vylákať americké námorníctvo na rozhodujúcu veľkú bitku, pri ktorej by zničil všetky americké lode a obsadil Tichý oceán. Bola to však lesť, na ktorú Američania prišli a pripravili sa brániť Midway.

Film je založený na skutočných udalostiach a rozpráva príbeh amerických vojakov, ktorí museli využiť všetky svoje vedomosti, um, inštinkty a odvahu, aby aj napriek obrovskej presile zabránili víťazstvu japonského námorníctva.

Trailer filmu Bitka o Midway

Réžia

Nemecký režisér Roland Emmerich si nevyberá ľahké filmy, ale príbehy so silnou témou a postavami, kde môže zdôrazniť silu nádeje. Film Bitka o Midway nie je iný.

„Som nadšený, že sme mali možnosť vyrozprávať tento príbeh, pretože mladí ľudia dnes často nič nevedia nič o tých, ktorí bojovali za ich slobodu, Myslím, že bez generácie, ktorá bojovala v druhej svetovej vojne, by náš svet dnes vyzeral inak. Bolo to ťažké a mnohí padli, ale zomreli pre niečo. Celý svet sa vtedy postavil proti fašizmu. Dnes na tieto veci zabúdame a práve filmy majú tu moc nám ich pripomenúť. Chceli sme vzdať poctu týmto bojovníkom, ktorí nám toľko dali.“

Aj napriek tomu sa môže zdať, že Bitka o Midway je len ďalšou oslavou americkej armády, Emmerich však chce poukázať na tému sebaobetovania v rámci vyššieho dobra. Poukazuje najmä na fakt, že v snímke nezobrazuje USA ako superveľmoc, „ale ako krajinu na kolenách po Veľkej hospodárskej kríze.“

Časy boli podľa neho možno jednoduchšie, ale na druhej strane bolo potrebné riskovať život pre veľké ideály. Diváci by si mali podľa Emmericha odniesť pocit, že vždy môžu zvíťaziť nad nepriateľom, ak sa spoja pre spoločnú myšlienku.

„Chceli sme vzdať poctu nielen tým, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne, ale aj dnešným hrdinom, ktorí nasadzujú svoje životy, aby sme sa my cítili bezpečne. Je to pohľad do minulosti, kedy -patriotizmus. národná jednota a chápanie spoločných hodnôt neboli len slovami na papieri,“ dodáva režisér Emmerich.

Roland Emmerich pôvodne nechcel byť filmovým režisérom. Svoje rozhodnutie prehodnotil po tom, ako si pozrel Hviezdne vojny 4: Nová nádej (1977) a stal sa tak majstrom výpravných veľkofilmov od spomínaného Dňa nezávislosti (1996), jeho pokračovania Deň nezávislosti: Nový útok (2016), Godzila (1998) či Deň potom (2004) a iné.

Roland Emmerich

Scenár

Scenár Bitky o Midway napísal Wes Tooke. Ide o jeho prvý veľký film, keďže predtým figuroval len ako scenárista seriálu Colony (2016-2018) či Jean Claude van Johnson (2017).

Medzi dôležitými zdrojmi boli vojenské archívy a americká vláda, ktorej sa výsledný text páčil.

“Páčil sa im náš scenár, pretože presvedčivo popisoval historickú bitku. Dostalo sa nám od nich veľkorysej podpory a povolili nám točiť na miestach, ktoré sú inak nedostupné – napríklad ponorka Bowfin, alebo priestory na Ford Island a Pearl Harbor. Sme ministerstvu veľmi vďační,“ hovorí producent Harald Kloser.

Vďaka nim mohli nakrúcať aj na havajskej základni Hickam v opustenom dome, v ktorom počas vojny žili celé rodiny a pre potreby filmu priestory opäť oživili a spolu s hercami sa znova dostali do roku 1940.

Wes Tooke

Hudba a kamera

Režisér Emmerich si do svojho kreatívneho tímu povolal aj tvorcov, s ktorými už spolupracoval aj na iných filmoch. Jedným z nich je Rakúšan Harald Kloser, zodpovedný za soundtrack. Emmerichovi pomáhal pri výrobe Dňa potom (2004), 2012 (2009), 10 000 pred Kristom (2008) a aj pri pokračovaní Dňa nezávisloti: Nový útok (2016). S posledným zmieneným filmom sa spája aj meno rakúskeho rodáka Thomasa Wankera, ktorý vytvoril soundtrack aj pre 2012 (2009) či Votrelec vs predator (2004).

Za kamerou stál Robby Baumgartner, ktorý s Emmerichom pracoval po prvý raz. S vojnovými filmami má skúsenosti aj vďaka snímke Battleship (2012), kde hrala aj barbadoská speváčka Rihanna. Pracoval aj na projektoch Hunger Games (2012) či Hunger Games_ Catching fire (2013).

Harald Kloser

Thomas Wanker

Robby Baumgartner

Herci

V epickej snímke Bitka o Midway budú diváci môcť vidieť v postave admirála Nimitza herca Woodyho Harrelsona, ktorý získal tri nominácie na cenu Oscar za úlohy vo filmoch Tri billboardy za Ebbingom (2017), The Messenger (2009) alebo Ľud vs Larry Flynt (1996). Objavil sa aj v Solo: Star Wars story (2018) a Venom (2018).

Ed Skrein si už zahral v komixovom filme Deadpool (2016), tentokrát stvárni postavu Dicka Besta. Patrick Wilson, známy z hororov The Conjuring (2013, 2016) požičal tvár postave Edwina Laytona. Keean Johnson získal skúsenosť z Ality: Bojového anjela (2019) a v Emmerichovom filme hrá Jamesa Murrayho.

Luke Evans zahral postavu Wadea McCluskyho. Filmoví nadšenci si ho môžu pamätať z Krásky a zvieraťa (2016) či z Hobita 2 (2013). Známa speváčka a herečka Mandy Moore sa ukáže ako Ann Best. Jimmyho Doolittlea stvárni Aaron Eckhart z Temného rytiera (2008) a v neposlednom rade úlohu dostal aj hudobník Nick Jonas ako Bruno Gaido. Informácie pochádzajú z Forum Film Slovakia a zo stránky imdb.com.

Ed Skrein

Patrick Wilson

Woody Harrelson

Luke Evans

Mandy Moore

Aaron Eckhart

Keean Johnson

Nick Jonas

Premiéra

Film BITKA O MIDWAY sa v slovenských kinách premieta od 14. novembra 2019.