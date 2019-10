Film Blíženec: Koho poslať na zabijaka, ktorý sa nenechá len tak zlikvidovať?

Vizionársky režisér Ang Lee v spolupráci so známym producentom Jerrym Bruckheimerom vytvorili mimoriadne akčný film. Will Smith pôjde po krku Willovi Smithovi. Diváci by sa mali pripraviť na filmové dielo, ktoré posúva hranice zážitku.

Obsah filmu

Profesionálny zabijak Henry Brogan je elitou vo svojom odbore a svoju prácu si vždy splní na sto percent, ale pri poslednej akcii sa dozvie informácie, ktoré nemal vedieť, a jeho šéf sa rozhodne nechať ho zavraždiť. Otázkou zostáva, koho poslať na zabijaka, ktorý sa nenechá len tak zlikvidovať?

Technokrat Clave Verise a jeho spoločnosť Gemini ponúkajú odpoveď a vďaka tajnému projektu vytvoria výkonnejšieho, silnejšieho, odhodlanejšieho a mladšieho súpera

Elitný zabijak Henry sa po prvý raz bojí o svoj život. Čelí bojovníkovi, ktorý pozná jeho ďalšie kroky a každý protiúder je čoraz silnejší. Henry nemá šancu a s pomocou tajnej agentky Danny uteká z krajiny do krajiny.

Zvrat nastane v Budapešti, keď Henry pochopí, že svojmu najväčšiemu nepriateľovi sa musí postaviť tvárou v tvár. V katakombách ho zaženie do kúta a zistí šokujúcu vec, po ktorej má ešte viac otázok. A zabijak z tajného projektu Gemini chce dokončiť svoju úlohu. Informácie pochádzajú z imdb.com a CinemArt SK.

Trailer k filmu Blíženec

Réžia

Film Blíženec viedol sci-fi oscarový režisér Ang Lee. Slávu mu priniesla najmä snímka Tiger a drak (2000) význačná kvalitným scenárom a bohatá na efekty. Vďaka nej získal okrem Oscara a Zlatého Glóbusu aj ďalšie ocenenia z filmových festivalov.

Réžijné umenie „vizionára“ Anga Leeho bolo ocenené aj pri filme Skrotená hora (2005). Medzi jeho ďalšie známe filmové projekty patria snímky Pí a jeho život (2012), Hulk (2003).

Ang Lee

Scenár a kamera

Pod scenár filmu Blíženci sa podpísali traja scenáristi. Príbeh vytvorili David Beniof (Hry o tróny, Lovci drakov) a Darren Lemke (Shazam!, Turbo). So scenárom im pomohol skúsený Billy Ray (Hry o život, Hartova vojna).

Kamerové umenie zverili do rúk oscarového Diona Beebeho, ktorý má za sebou známe ocenené filmové snímky Gejša (2006) a muzikál Chicago (2003).

Herci

Hlavnú postavu vo filme Blíženec si zahral herec Will Smith. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že pôjde o dvojrolu, jeho „mladšie“ ja však vytvorila digitálna grafika, ale výrazy v tvári a emócie si „vydrel“ Will Smith.

„Pozerať sa na Willa, ako pozoruje seba, len o tridsať rokov mladšieho, to je neuveriteľný zážitok,“ tvrdí Jerry Bruckheimer.

„Keď som to prvýkrát videl, dosť ma to vystrašilo. Bol som to ja, bez všetkých nedostatkov, ktoré prišli s rokmi. Toto totálne zmení spôsob, akými sa točia filmy,“ rozplýva sa nad svojou mladšou verziou Will Smith.

Na „dobrej“ strane barikády sekunduje ústrednému zabijakovi tajná agentka Danny v podaní americkej herečky Mary Elizabeth Winstead, ktorú budeme mať možnosť vidieť aj v pripravovanom filme Birds of Prey (Podivuhodná premena Harley Quinn)

Úlohu záporáka zveril režisér Ang Lee do rúk herca Clivea Owena. Vo filme si zahrá majiteľa spoločnosti Gemini, ktorá vyrobila mladšieho dvojníka najlepšieho zabijaka na svete.

Will Smith,

Clive Owen,

Mary Elizabetht Winstead,

Douglas Hodge,

Theodora Miranne,

Benedict Wong,

Ocenenia

neznáme

Fotogaléria

Premiéra

Film Blíženec bude vo vybraných kinách k dispozícii tiež vo formáte HFR, ktorý sľubuje výnimočný vizuálny zážitok.

Premiéra filmu Blíženec bude 10. októbra 2019.