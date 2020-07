Film Hokejový sen: Uspieť môže aj chlapec z východu, Ladislav Nagy je dôkaz (video+foto)

Slováci sú hokejový národ. Od fanúšikov až po hráčov, ktorí dosiahli svetovú úroveň. Z malej krajiny pod Tatrami tak pochádza jedna generácia majstrov sveta a viacero víťazov legendárneho Stanleyho pohára. Aká bude ďalšia generácia hokejistov? Hviezdni hráči odchádzajú do dôchodku a nad novými visia otázniky. Nádej, chuť a hlavne hokejovú vášeň priniesli až majstrovstvá sveta v Košiciach.

Obsah filmu Hokejový sen

Dve postavy, dva príbehy a dve hokejové generácie. Zatiaľ čo sa najväčšia hrajúca hviezda HC Košice a majster sveta Ladislav Nagy lúči s kariérou, na druhej strane sa objavuje 9-ročný Jonáš Pahuli, ktorý predstavuje novú generáciu. Dva rozdielne svety a rovnaká vášeň.

Keď sa Nagy dozvedel, že majstrovstvá sveta v hokeji budú v Košiciach, svoj odchod do hokejového dôchodku odložil o rok. Vedel však, že ho to bude stáť veľa síl a energie. Čelí zraneniam, chodí po doktoroch, snaží sa udržať kondíciu a tvrdo na sebe pracuje. Vo svojich 39 rokoch dostáva poslednú pozvánku do reprezentácie. O miesto v nominácii na zápasy však musí opäť zabojovať a ukázať, že práve jeho skúsenosti budú pre tím na ľade tie najvhodnejšie. Za každým úspechom sa skrýva kopa driny.

Jonáš Pahuli nebol ešte ani na svete, keď Slovensko získalo zlato v Göteborgu. Hokej si ho však omotal okolo prsta a stal sa jeho cieľom. Na šampionát sa svedomito pripravuje. Zbiera kartičky, sleduje prípravné zápasy a obrovskú radosť mu spôsobí, keď dostane do rúk lístky na zápas Slovenska a USA. Jonáš tak predstavuje státisíce slovenských fanúšikov a mladé hokejové nádeje, ktoré aj vďaka domácemu šampionátu získali impulz a motiváciu do budúcnosti.

Predsa (nielen) príbeh Ladislava Nagya je dôkazom, že aj chlapec z východu dokáže uspieť.

Trailer k filmu Hokejový sen

Réžia, scenár a námet

Pri výrobe Hokejového sna strávili tvorcovia filmu spolu s Ladislavom Nagyom a Jonášom Pahulim štyri mesiace pred začiatkom majstrovstiev sveta.

Režisér Marek Vaňou má už skúsenosť so športovým dokumentom, v roku 2016 stál za réžiou a scenárom snímky Stolný futbal – minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Pri Hokejovom sne zodpovedal za réžiu a scenár.

Za námetom však stojí Dominik Kríž, pre ktorého je Hokejový sen prvotinou.

Marek Vaňous,

Dominik Kríž

Hudba a kamera

O hudbu do filmu sa postaral Martin Dzurňák, ktorého tvorbu možno spatriť aj v projektoch Loli paradička (2019) alebo inom dokumente Zlatá zem (2020).

Pri kamere sa vystriedali viacerí ľudia. Niektoré scény nakrútil režisér Marek Vaňou, za inými stoja Vladimír Breburda, Dušan Jarošík alebo Pavol Varga.

Martin Dzurňák,

Vladimír Breburda,

Dušan Jarošík,

Pavol Varga

Herci

Hlavnou hviezdou filmu je hokejový útočník Ladislav Nagy, ktorý sa už ako 18-ročný dostal do extraligového tímu HC Košice. Jeho kariéra pokračovala v zámorskej lige NHL, ale aj v euroázijskej KHL. Hrával však aj vo švédskej a fínskej lige.

Oveľa silnejší úspech zažil v drese slovenskej hokejovej reprezentácie, keď sa zúčastnil až ôsmich majstrovstiev sveta, v ktorých získal zlato (2002) a bronz (2003).

Vo filme sa objaví aj hokejový brankár Rastislav Staňa či Jonášov otec Marek Pahuli, ale aj športový komentátor Jozef Jarkovský.

Ladislav Nagy,

Jonáš Pahuli,

Marek Pahuli,

Rastislav Staňa,

Jozef Jarkovský

Fotogaléria

Premiéra

Športový dokument Hokejový sen vstúpi do slovenských kín už 9. Júla 2020. Informácie pochádzajú z Bonton Film a webových stránok aic.sk a eliteprospects.com.