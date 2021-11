Film Karel zachytáva intímny a ľudský pohľad do života Karla Gotta. Premiéra filmu odštartovala turné po slovenských kinách

Talent a fenomén, ktorý svoju kariéru začal počas komunistického režimu v bývalom Československu si srdcia poslucháčov získaval už od 60-tych rokov 20. storočia. Do posledného výdychu miloval hudbu, maľovanie a život so všetkými jeho farbami a odtieňmi. Spieval piesne milostné, humorné i vážne. Rozmanitosť jeho repertoára odzrkadľovala mohutnosť jeho talentu. Môžete si o Karlovi Gottovi myslieť čokoľvek, ale vždy bude legendou a kultúrnym dedičstvom spoločnej éry Čechov a Slovákov. Karel Gott otvoril svoje súkromie filmovému štábu na jeden celý rok. Film prináša mnoho silných momentov, úvah a radostí. O to všetko sa chcel Karel podeliť s divákmi v kinosálach. No a o tom, že Slováci Karla Gotta milujú svedčí aj fakt, že sponzorom filmu je Slovák Milan Fiľo.

Foto: Bontonfilm

Nečakajte len svetlá reflektorov na pódiu. Karel vás pozve do súkromia

Režisérka Olga Malířová Špátová vkročila s klapkou a objektívom kamery na miesta, kde sa ovácie fanúšikov a svetlá reflektorov končia. Na miesta, kde sa z „nekonečného“ Zlatého slávika stáva človek svojej intímnej podstaty – náruživý maliar, milujúci manžel a otec milovaných dcér. Filmovému štábu sa podarilo zachytiť okamihy Karla Gotta počas jeho posledných vystúpení a pri stretnutiach s najvernejšími fanúšikmi. Najväčšia pridaná hodnota, ktorú film pre diváka prináša je skutočnosť, že Karla Gotta uvidí na miestach, kde bol jeho domov. V Prahe, na chalupe alebo v prostredí dediny – tam trávil značnú časť detstva. Spolu so svojou sesternicou si zaspomínal i na zábavné okamihy strávené na vidieku. Karel sa s nami vyberá na miesta, ktoré v jeho živote zohrali dôležitú úlohu a zanechali v ňom hlbokú stopu. Filmom poodhalil doteraz nepoznanú komnatu. Je to neopakovateľná šanca nazrieť do čo najintímnejšej podstaty Karla Gotta. Za bežných okolností sa však vždy snažil chrániť si súkromie v maximálnej možnej miere pred zrakmi dotieravého bulváru. Režisérka filmu ponúka autenticitu z posledného roka života Karla Gotta. A to je neopakovateľné.

Pozrieť si film Karel sa rozhodne oplatí

Na čo sa tešiť? Detailnejšie prezrádzať obsah filmu by bolo ako prezradiť prekvapenie. Čo sa však dá napísať je to, že týmto filmom budete istotne príjemne prekvapený. Nečaká vás žiadna nuda, práve naopak. Zaujme vás každá pasáž a tematická časová línia. V úvode filmu sa dozviete vtipné „pikošky“ o štúdiu Karla Gotta na konzervatóriu. Vypočujete si vtipno-absurdné školské poznámky a karhania vedenia školy. Ako názorný príklad jedna poznámka riaditeľa konzervatória z roku 1962: „Upozorňujeme, že by nemal spievať v dyme. Účinkuje v kaviarňach, na rôznych estrádach. Riaditeľstvo zakazuje jeho účinkovanie s jazzovým orchestrom.“ Karel Gott sa pred kamerou retrospektívne nevyhol ani citlivým témam z čias mladosti a výborne rozbehnutej kariéry. Vtedy nedokázal upriamiť svoju pozornosť na rodinný život a venovať svojej druhej dcére viac času. K tomuto obdobiu sa vyjadril veľmi otvorene: „Mal som plnú hlavu muziky, nenapadlo by ma založiť si rodinu, sedieť s nimi doma, mal som asi dojem, že by ma to zdržovalo.“ Vzťah s jeho dcérou Luciou bol napriek všetkému výborný až do posledných chvíľ jeho života. Dojemné je aj rozprávanie o strate blízkeho priateľa Jiřího Šteidla v roku 1972, s ktorým sa muzikantsky aj ľudsky doslova „našli“ na jednej vlnovej dĺžke. Zmysel pre humor bol tmel ich kamarátstva. Občas spomienky, príbehy a rozprávanie pôsobí ako katarzia. Vidieť tento film sa rozhodne oplatí.

Foto: Bontonfilm

S odvahou a radosťou vkročil do nakrúcania, aj navzdory svojmu veku a zdraviu

Latinské príslovie „Carpe diem“ sa stalo hnacím motor pre každý jeden deň jeho života, v zdraví i chorobe. Závažnú diagnózu mu potvrdili na konci roka 2017, no ani na okamih sa nevzdal a nerezignoval. S manželkou Ivankou a ich dcérami sa naučili o to viac radovať sa z každého spoločne stráveného dňa a naoko bežných maličkostí. Chceli žiť čo najintenzívnejšie pre prítomnosť. Nakrútiť film vnímala manželka Ivanka ako výzvu a veľkú príležitosť, ako vytvoriť nezmazateľný odkaz a stopu v srdciach jeho najbližších, a rovnako aj všetkých fanúšikov a priaznivcov. Išlo o jedinečnú príležitosť kreovať výrazne autentický dokumentárny film, ktorý tu ostane aj pre budúce generácie. Film Karel vás rozhodne chytí za srdce. Zároveň ponúka krásne a jednoduché posolstvo pre všetkých – vážte si život a lásku, blízkosť milovaných bytostí, nestrácajte čas hlúposťami a nepodstatnými vecami. Nikdy nezabúdajme na všeobecne známu pravdu, že žijeme len raz a čas nedokážeme vrátiť. Preto ľutovať už premárnený čas a príležitosti je úplne zbytočné.

Foto: Bontonfilm

Pod režisérskou taktovkou talentovanej Olgy Malířovej Špátovej – už po druhýkrát

Česká režisérka Olga Malířová Špátová je navzdory svojmu mladému veku dostatočne renomovanou umelkyňou vo svojej brandži. Za dokumentárne filmy Trojhra (2004), (Ne)cenzurované rozhovory (2005) a Láska včera, dnes a zítra (2006) získala hlavné ceny na domácich filmových festivaloch. Výrazných počinov však bolo viacej. S „božským Kájou“ nakrúcala prvý dokument k jeho 70-tym narodeninám. Karlovi a manželke Ivanke bolo okamžite sympatické, že napriek svojej mladosti mala o obsahu a realizácii filmu jasnú predstavu a jej prístup bol profesionálny. Samotná režisérka pre český iROZHLAS k filmu Karel uviedla, že príprava filmu počas posledného roku života Karla Gotta bola mimoriadne náročná aj po emočnej stránke. „Bolo to pre mňa silné, pretože som sa nečakane ocitla pri odchádzaní Karla Gotta,“ povedala pre iROZHLAS Olga Malířová Špátová. Sympatická režisérka mala odvahu i na kontroverznejšie témy v živote maestra Gotta. Nechcela sa alibisticky vyhnúť spornej minulosti Karla Gotta v 60-tych rokoch. „Pochopila som, že bol v tom čase úplne iný, než ako ho dnes vnímame. Na začiatku kariéry v 60-tych rokoch až do okupácie sovietskymi vojskami, bol vlastne celkom odvážny. Pritom viem, že vlastne ani nemal o čo prísť. A v tom čase bolo veľa ľudí odvážnych. Bol vlastne rebel. Až potom neskôr sa začal báť a chovať inak.“

Foto: Bontonfilm

Dôkaz a posolstvo o tom, že Slováci Karla Gotta milujú

Ako samotný Karel Gott poznamenáva vo filme, vždy mal rád cesty na Slovensko a obľuboval Slovákov. Láska k slovenskému publiku mu bola patrične opätovaná. Aby však vďaka zo Slovenska neostala iba vo verbálnej rovine, vznik filmu výrazne finančne podporil slovenský podnikateľ Milan Fiľo. Ten si dokonca s Karlom Gottom počas niekoľkých rokov vybudoval blízky kamarátsky vzťah. Preto neváhal a podporu vzniku filmu Karel bral ako veľmi prirodzený prejav úcty ku maestrovi Karlovi Gottovi – výnimočnému človeku, po ktorom nám ostáva celoživotné hudobné dielo a dedičstvo pre nás všetkých. „Dovolím si tvrdiť, že v posledných rokoch sa náš vzťah vyvinul do skutočného priateľstva. V minulosti sme spolu dokonca trávili dovolenky. Pamätám si na každú chvíľu s ním a spomienky na neho mi zostanú navždy v srdci. Celý život som obdivoval maestra Gotta, a preto som sa rozhodol podporiť nakrúcanie filmu Karel. Prepája dve z mojich najväčších vášní a ambícií – umenie, jeho podporu a zachovanie Karlovho odkazu pre všetkých a navždy,“ povedal Milan Fiľo, priateľ Karla Gotta.

Foto: Bontonfilm

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Harmony – sponzor filmu