Film Králiček Jojo: Komédia s imaginárnym Adolfom Hitlerom a šiestimi nomináciami na Oscara (foto+video)

Keď sladký život v Hilerjugend plný kamarátov a nacistických idyliek naruší jedno židovské dievča, ktoré ukáže druhú stránku veci, tak nastane pre malého chlapca veľká dilema. Režisér Taika Waititi sa však na to pozerá z celkom inej stránky, satirickejšej, naivnejšej, plnej osobitého humoru a s veľkým posolstvom.

Blondiaci to mali v nacistickej ríši vždy o niečo ľahšie. Už s farbou vlasou bolo jasné, že toto dieťa čaká veľká kariéra. Na to však museli byť súčasťou Hitlerovej mládeže, „Hitlerjugend“, a zniesť trošku vojenského drilu, nenávidenia Židov, pálenia knižiek a iné hranie si na vojnu.

Cieľom bolo stať sa plnohodnotným nacistom. A to bola aj úloha malého chlapca Joja. V jeho predurčenej životnej púti mu v tom pomáha aj imaginárny priateľ trochu priblblý sám Adolf Hitler, ktorý mu aj radí, ako sa má správať dobrý nacista a podporuje ho v tom.

Zvrat však nastane, keď Jojo doma objaví schované židovské dievča, ktoré schovala na povale Jojova matka. Bude čeliť množstvu otázok aj objavovania a jeho naivný nacizmus bude postavený pred veľkú dilemu. A v tomto mu už nepomôže ani kámoš Adolf.

Trailer k filmu Králiček Jojo

Réžia a scenár

Otcom filmu Králiček Jojo je novozélandský režisér Taika Waititi, ktorý si pre natáčanie exteriérov vybral viaceré miesta v Česku ako napr. mestá Žatec a Úštěk. Interiéry doladil v barrandovských ateliéroch a film bol na svete. Waititi neriadil len celú režijnú stránku projektu, stojí aj za scenárom, v ktorom vychádzal z knihy Christine Leunensovej a aby toho nebolo málo, diváci ho uvidia aj v postave imaginárneho kamaráta Adolfa Hitlera.

Taika Waititi je šikovný herec, scenárista aj režisér. Pri poslednej pozícii sa zaskvel najmä záverom marvelovskej trilógie Thor: Ragnarok (2017), ako scenárista si zrežíroval aj svoju snímku What do we do in the shadows (2014).

Taika Waititi

Christine Leunens

Hudba a kamera

Za kamerou pri tvorbe filmu Králiček Jojo stál Mihai Malaimare Jr., oceňovaný kameraman známy z projektov Sleepless (2017) alebo A walk among the tombstones (2014).

Hudbu zariadil Michale Giacchino, ktorý už získal Oscara za hudbu k filmu Hore (2008), ale skvelú hudbu pripravil aj pre projekty marvelovského Doktor Strange (2016) alebo animáky Ratatouille (2007) a Rodinka úžasných (2004).

Mihai Malaimare Jr.

Michale Giacchino

Herci

Hlavnú úlohu vo filme, teda malého chlapca Joja stvárni Roman Griffin Davis, pre ktorého je to prvá skúsenosť s veľkým filmom. Ako sme už spomínali, sekundovať mu bude na poste imaginárneho Adolfa Hitlera sám režisér Taika Waititi. Jeho šarmantnú matku si zahrala skvelá Scarlet Johansson (Marriage story, 2019) a židovské dievča Thomasin McKenzie (Hobbit: Bitka piatich armád, 2014). V úlohe Kapitána Klenzendorfa diváci uvidia oscarového Sama Rockwella (Tri billboardy kúsok za Ebbingom, 2017)alebo v rovnošate Fraulein Rahm zase Rebel Wilson (Cats, 2019).

Roman Griffin Davis

Scarlett Johansson

Thomasin McKenzie

Sam Rockwell

Rebel Wilson

Stephen Merchant

Alfie Allen

Ocenenia

Film Králiček Jojo získal už desiatky ocenení na filmových festivaloch, ale uznania sa mu dostalo aj od Americkej filmovej akadémie, ktora tento protivojnový film nominovala na cenu Oscar v kategóriách: najlepší film, najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe, najlepší adaptovaný scenár, najlepší strih, najlepšia výprava a najlepšie kostýmy.

Premiéra

Do slovenských kín vstúpi film Králiček Jojo už 23. januára 2020. Informácie pochádzajú zo CinemArt SK a zo stránky imdb.com.