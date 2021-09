Film Minúta večnosti vznikol vďaka koronavírusovej pandémii. Teraz mieri do kín

Už 30. septembra sa do kín dostane nevšedný film Minúta večnosti. Režisér Rudolf Havlík so smiechom hovorí, že za jeho vznik vďačí pandémii. Skvelým hereckým výkonom a nakrúcaniu na Islande zas vďačí za nevšednosť a ojedinelosť očakávanej snímky.

Režisér a scenárista Rudolf Havlík na Islande, v exrémnych podmienkach divokej prírody, nakrútil komornú dobrodružnú drámu Minúta večnosti. V hlavných roliach otca a dcéry sa predstavia Jiří Langmajer a Martina Babišová. „Vždy som chcel nakrúcať dobrodružné a napínavé filmy, bol to môj sen a smer, ktorým som sa vždy chcel tak trochu uberať,” povedal Rudolf Havlík o tom, prečo sa do príprav filmu Minúta večnosti vôbec pustil, „V súčasnej českej komerčnej kinematografii pre ne ale nie je veľmi miesto, pretože honba za komediálnymi titulmi je nekonečná. Zhodou okolností mi túto príležitosť nahrala súčasná situácia s globálnou epidémiou, pretože celý náš svet sa zrazu zastavil.”

Hercov vybrala pandémia

„Jiří Langmajer mal zrazu voľno a on voľno nemá nikdy,” pokračuje Rudolf Havlík rozprávanie o vzniknu nevšednej snímky, „Náhle sa ma opýtal – čo budeme robil? Veď on má celý mesiac voľno a možno aj viac a či náhodou nie je škoda nevyužiť to.”

Režisér a scenárista bol touto náhodou zaskočený, ale zároveň motivovaný, a tak sa veľmi rýchlo pozrel do šuflíka na všetky námety, ktoré mal rozpracované, no zatiaľ neuzreli svetlo sveta. Príbeh otca a dcéry v divokej prírode s nevyriešeným vzťahom mu pripadal ako to pravé, do čoho by sa spoločne mohli pustiť. „Zistili sme, že by sme mohli nakrúcať na Islande, pretože tam panovali priaznivé podmienky a ostrov bol navyše úplne opustený, a teda extrémne bezpečnou lokáciou,” hovorí režisér, ktorý vzápätí dodáva, že koronavírusová pandémia okrem Langmajera a Islandu ako nakrúcacej destinácie rozhodla aj o herečke v hlavnej roli. „Je pravdou, že pôvodne som rolu sľúbil inej začínajúcej herečke, ale na poslednú chvíľu ju zastavil pozitívny test na koronavírus,” spomína Havlík, „Martina bola veľmi flexibilná, pripojila sa k tímu a na svoje miesto perfektne zapadla. Som jej veľmi vďačný, že s nami išla.”

Príbeh vzťahu medzi otcom a dcérou

Snímka Minúta večnosti vykresľuje príbeh špičkového kardiochirurga Petra a jeho 21-ročnej dcéry, ktorá má vrodenú srdcovú vadu. Pri plánovanej operácii sa ju Peter rozhodne operovať sám. Po operácii sa spolu vydajú na dobrodružnú výpravu na Island. Tu majú dosť času, aby si opäť našli cestu k sebe, pretože Lucia sa s otcom veľmi nestretáva a stále ju trápi, že opustil jej mamu. Peter musí počas dobrodružnej výpravy prísť na množstvo vecí, ktoré mu unikli, a je neustále nútený odpovedať svojej dcére na rozličné otázky, ktoré mu nie sú vždy po vôli.

Jedného dňa však Lucia náhle uprostred divokej prirody skolabuje. Peter si nie je istý, či niekde neurobil chybu. Naviac má pocit, že je v srdci nekonečnej prírody stratený a začne sa mu zotierať rozdiel medzi realitou a fikciou. Po prvýkrát sa ocitáva situácii, kedy nie je pánom situácie a musí podstúpiť tvrdú skúšku a súboj so svojím vedomím a svedomím, aby prišiel na to, čo sa naozaj stalo a ako sa ocitol tam, kde je.

Island v hlavnej roli

Nakrúcanie prebehlo na Islande počas približne 5 týždňov. „Všetci sme bývali spolu v jednom izolovanom dome uprostred prírody. V Čechách sme potom mali ešte jeden nakrúcací deň,” hovrí Havlík, ktorý Island vykresľuje ako veľmi dôležitú súčasť filmu, „Krajina bola treťou hlavnou postavou nášho filmu a museli sme sa vysporiadať s technickými prekážkami, ktoré pri normálnom nakrúcaní vôbec neriešime. Island v sebe snúbi divokosť a surovosť. Vo vnútrozemí sa nachádzajú lávové polia, gejzíry, vodopády a ľadovce, ale tiež lúky a pohoria, ktoré majú vďaka klimatickým podmienkam jedinečnú farbu, aká nie je nikde inde na svete.”

Snímku Minúta večnosti prináša do kín už 30. septembra distribučná spoločnosť CinemArt SK.

