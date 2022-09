Film Obeť prišiel po svetových premiérach do slovenských kín

Po svetovej premiére v rámci 79. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach a prestížnom Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte mali diváci možnosť vidieť film Obeť v rámci slovenskej premiéry v programe Medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch. Slovenská filmová a televízna akadémia vyslala film ako národného nominanta do boja o Oscara a vychutnať si ho teraz bude môcť aj široké domáce publikum.

Foto: Šimon Lupták

Septembra film prišiel do všetkých dobrých kín aby rozpovedal príbeh ukrajinskej matky Iriny, ktorá žije so svojím synom Igorom v malom meste v Českej republike. Keď Igora brutálne napadnú, celé mesto sa solidárne postaví na Irininu stranu a jednohlasne odsúdi rómskych páchateľov, ktorí sú údajne za útok zodpovední. Po tom, čo sa Igor v nemocnici prebudí, sa z incidentu stáva príbeh, ktorý naberá pod vplyvom osobností médií, politiky či verejnosti rozmanitú optiku. Na slávnostnej premiére v Bratislave, ktorá sa uskutočnila 14. septembra, film osobne uviedla delegácia tvorcov v zložení Michal Blaško (režisér), Jakub Medvecký (scenárista), Jakub Viktorín (producent), Vita Smachelyuk (herecká predstaviteľka Iriny), Gleb Kuchuk (herecký predstaviteľ Igora), Adam Mach (hlavný kameraman), Elizaveta Maximova (herecká predstaviteľka).

„V čase, keď som sa o túto úlohu uchádzala, som sa spolu s rodinou presťahovala z Ukrajiny do Nemecka. Vedela som sa teda dobre stotožniť s Irininými pocitmi. Vedela som, aké to je začať odznova v cudzine, najprv v akomsi vákuu, keď človek ešte nemá nič a nikoho, na čo by sa vedel spoľahnúť. Hrdinovia sa pod vplyvom udalostí vo filme transformujú. Najskôr som sa chcela ponoriť do vzťahu medzi matkou a synom, pretože dnes je to pre mňa jedna zo zásadných otázok – ako nestratiť dôveru detí,“ hovorí Vita Smachelyuk, herecká predstaviteľka Iriny.

Foto: Šimon Lupták

Film Obeť vznikol v slovensko – česko – nemeckej koprodukcii. Produkujú ho filmové spoločnosti nutprodukcia a nuprodukce. Jeho koproducentami sú Rozhlas a televízia Slovenska, Česká televize a Electric Sheep. Film finančne podporili Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, Eurimages, Hamburg Film Fund, German Federal Film Fund, Creative Europe MEDIA, Jihomoravský fond, Ústecký kraj, Plzeňský kraj. Účasť na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach finančne podporil Audiovizuálny fond. Do slovenských kín film priniesla distribučná spoločnosť Continental film.

