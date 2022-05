„Film roka splnil najdôležitejšiu úlohu všetkých komédií: byť vtipný!“ píšu kritici o kinonovinke, v ktorej si hlavné úlohy zahrali Penélope Cruz a Antonio Banderas

Španielsko-argentínska komédia s príznačným názvom Film roka mala premiéru minulý rok na medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach. A práve z festivalového sveta, v ktorom vznikla, sa táto výnimočná snímka originálnym spôsobom vysmieva. Film roka smeruje kritiku do vlastných radov, čo sa v umeleckej brandži často nevidí.

Tri populárne herecké osobnosti Penélope Cruz, Antonio Banderas a Oscar Martínez si v komédii Film roka strieľajú sami zo seba, zo svojich kolegov i z celého filmového sveta. A získali si tým sympatie divákov aj filmových kritikov. Na medzinárodnom serveri Rotten Tomatoes má Film roka na základe recenzií novinárov a filmových kritikov skvelé hodnotenie 86 % zo 100 a takmer rovnaké „skóre“, 84 %, mu pridelili i fanúšikovia na česko-slovenskom filmovom portáli ČSFD.

Tri filmové hviezdy v tejto originálnej komédii stvárňujú tri filmové hviezdy, ktoré natáčajú mimoriadne ambiciózny film. Penélope Cruz sa predstaví ako uznávaná, no veľmi extravagantná režisérka Lola Cuevas, ktorá svojimi bizarnými metódami privádza hercov do zúfalstva. V úsilí dostať z nich maximum neváha ísť niekedy poriadne na hranu, čím si neraz koleduje aj o súdne spory s rozmaznanými a útlocitnými hereckými celebritami. Herci, s ktorými spolupracuje na aktuálnom nádejnom projekte podľa knihy ocenenej Nobelovou cenou, však preveria aj jej vlastnú trpezlivosť… Dvaja hereckí rivali Félix Rivero (Antonio Banderas) a Iván Torres (Oscar Martínez), ktorí v Lolinom novom filme hrajú hlavné postavy, majú totiž nielen veľký talent, ale najmä obrovské ego. Obidvaja sú legendy, ale nie práve najlepší priatelia. Lepšie povedané, navzájom sa nemôžu vystáť. Félix je hollywoodska superstar, ktorá je ochotná hrať v podstate v čomkoľvek, pokiaľ za to dostane dobre zaplatené. Žije si na vysokej nohe, má rád ženy, autá, svoje herecké ceny a luxus v akejkoľvek podobe. Iván je Félixovým pravým opakom. Tento snobský intelektuál, divadelný herec a pedagóg uznáva len vysoké umenie, pohŕda mainstreamom, žije v usporiadanom manželstve a rád sa vystatuje vlastnou pokorou. Napätie medzi týmito tromi postavami vedie k nekonečnému množstvu komických situácií. Dokážu spolu vydržať až do záverečnej klapky bez toho, aby sa navzájom pozabíjali?

Z načrtnutého opisu je zrejmé, že Film roka stojí a padá na hereckých výkonoch troch spomenutých hercov. A tie sú podľa kritikov excelentné. „Antonio Banders hrá svojho sebavedomého hereckého donchuana mimoriadne uveriteľne. Na jeho komediálne výstupy je radosť sa pozerať. Oscar Martínez zase zaujme vo vyhrotenejších situáciách, keď je mimo svojej komfortnej zóny, napríklad keď musí nadávať a používať tie najtvrdšie vulgarizmy. A Penélope Cruz to všetko sleduje s mimoriadnym pobavením. Z jej postavy je cítiť pôžitkárstvo a miestami až škodoradosť, ktorá sa prenáša aj na diváka,“ zložil hercom poklonu Lukáš Král na portáli Konibox.cz.

Film roka svojou drzou satirou a sebaironickým prístupom vyvolal rozruch už na spomenutom festivale v Benátkach a na svoju adresu si vyslúžil pochvalné slová od filmových novinárov po celom svete. Medzi tri najlepšie filmy benátskeho festivalu ho zaradil napríklad Nathaniel Rogers, ktorý o ňom s nadšením písal na blogu The Film Experience: „Film roka splnil najdôležitejšiu úlohu všetkých komédií: byť vtipný! Aj keď je to o pätnásť minút dlhšie, ako by malo byť (známy strašiak moderných komédií), smial som sa neustále od prvej scény až po poslednú.“ „Vtipnosť“ snímky Film rokaocenil aj novinár David Jenkins, ktorý vo svojej recenzii na webe Little White Lies píše: „Film roka je v mnohých ohľadoch satirickou skečovou komédiou, ktorá však vďaka nasadeniu hercov a skutočnosti, že nikdy úplne nezachádza do absurdity, funguje ako hrom. Komický efekt sa tu dosahuje najmä interakciami medzi hercami, pričom všetky vtipné repliky sú majstrovsky načasované. Každá hláška je bezchybná a najmä Penélope Cruz s ryšavými kučerami predvádza svoj výnimočný, doteraz takmer neobjavený komediálny talent.“

Komédia Film roka mala minulý týždeň premiéru u našich západných susedov a okamžite si získala srdcia českej odbornej aj laickej filmovej verejnosti. Najobávanejšia česká kritička Mirka Spáčilová jej pridelila fantastických 75 % zo 100 a ocenila na nej, že do kín priniesla „mimoriadnu, nekonečne uvoľňujúcu dávku sebairónie„. Redaktor Martin Šrajer na portáli Aktuálně.cz zase snímku chváli za to, že má čo ponúknuť bežnému aj náročnejšiemu divákovi: „Film, ktorý je predovšetkým o prelínaní a splývaní životných rolí s tými umeleckými, ponúka zábavu aj otázky na zamyslenie. A podľa doterajších ohlasov sa mu podarilo osloviť širšie publikum aj náročnejších festivalových dramaturgov.“ Recenzenti tiež na Filme roka oceňujú skvelý scenár, poctivú réžiu a výnimočné herecké výkony. „Jednotlivé dialógy a situácie sú scenáristickou aj režisérskou delikatesou, ktorú perfektne dochucuje chémia medzi ústrednou trojicou. Film roka si prakticky bez hudby a v minimalistických kulisách s ľahkosťou a nenásilne uťahuje z umeleckých ambícií a pozérskych filmárov. Stačia mu na to traja skvelí herci a výborný scenár, aby vás zabavil lepšie než väčšina okázalých, drahých komédií,“ uvádza Martin Mažári na webe Totalfilm.cz.

Ak vás uvedené recenzie dostatočne navnadili, určite si túto výnimočnú komédiu v kine nenechajte ujsť. Film roka bude mať na Slovensku premiéru už 26. mája 2022.

