Film s kontroverzným názvom Bože ty si hajzel prichadza do kín

Čo urobíte, keď zistíte, že už vám v živote nezostáva veľa času? Budete ako chuderka plakať v kúte a čakať na zázrak, alebo to najlepšie z vášho plánovaného života vtesnáte do posledných dní? Šestnásťročná Steffi v tom má jasno. Napriek vydeseným rodičom a tlaku okolia, že by sa mala ísť ihneď liečiť, na nič nečaká a urobí impulzívne rozhodnutie, hoci doteraz bola vždy poslušné dievča. Nasadne do auta a tajne sa vydá s cudzím chalanom Stevom na cestu do Paríža za svojou láskou. Na čo čakať, no nie?

Steffi práve dokončila strednú školu a teší sa na posledný triedny výlet do Paríža, kde chce prežiť prvú romantickú noc s Fabianom, svojou stredoškolskou láskou. Stane sa ale niečo, s čím nikto nerátal. Jednou lekárskou kontrolou sa pre Steffi všetko mení, keď je oznámia, že jej ostáva necelý rok života. Jej matka Eva sa ju okamžite snaží ochrániť pred všetkým, čo by mohlo Steffi ešte viac ohroziť. Teda aj pred plánovaným výletom do Paríža. Jej otec, evanjelický pastor, jej naopak v rozlete brániť nechce. Ako Steffi s tou situáciou naloží?

Jednoducho, rozhodne sa konať. A to okamžite! Spolu s charizmatickým a tajomným motocyklovým akrobatom Stevom, ktorého práve stretla, uteká z domu vo svojom novom pick-upe a vydáva sa kam inam než do Paríža. Musí predsa dotiahnuť do konca plánovanú romantickú noc s Fabianom! V pätách má ale jemne neurotickú matku a mlčky trpiaceho otca. Ale čo na tom záleží, na svete je krásne a Steffi si užíva, ako to len ide. Prechádzka na chrbte kravy, krádež na benzínovej pumpe, prvé tetovanie (čo iného než rebelský text Bože, ty si hajzel), prvá ranná opica, prespanie v luxusnom hoteli (samozrejme bez platenia). To sú zážitky, pre ktoré stojí za to žiť. A do toho ten Steve…

Inšpirované skutočným príbehom.

Réžia: André Erkau

Scenár: Katja Kittendorf, Tommy Wosch

Kamera: Torsten Breuer

Hudba: Michael Regner

Hrajú: Sinje Irslinger, Til Schweiger, Max Hubacher, Heike Makatsch, Jürgen Vogel, Nuala Bauch, Jonas Holdenrieder, Jasmin Gerat, Benno Fürmann

