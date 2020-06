Film Šarlatán sa do kín dostane už 20. augusta

Najnovší film režisérky Agnieszky Holland, Šarlatán, sa mal divákom na Slovensku predstaviť už v marci toho roka, po veľkom úspechu na filmovom festivale v Berlíne. Celosvetová pandémia však plány prerušila a nový termín premiéry bol stanovený na 20.august 2020.

Úspech na svetovej premiére v Berlíne

„Medzinárodný filmový festival Berlinale uviedol vo februári tohto roku svetovú premiéru nového koprodukčného filmu Šarlatán a film zaznamenal u divákov veľký úspech. O to viac sme sa všetci tešili na jeho slovenské a české uvedenie. Slávnostnú a distribučnú premiéru sme plánovali začiatkom marca, avšak týždeň pred stanoveným termínom prišlo nariadenie vlády o zákaze všetkých verejných podujatí a premiéru sme museli presunúť na neurčito. Preto som veľmi rada, že sa blíži chvíľa, kedy si divák bude môcť príbeh ľudového liečiteľa Jana Mikoláška naplno vychutnať. Som presvedčená, že i jeho výpovedná hodnota je v týchto časoch o to silnejšia,” povedala koproducentka filmu Lívia Filusová.

Uvedenie filmu v Berlíne v rámci prestížnej sekcie Berlinale Special Gala sprevádzali standing ovations a veľmi nadšené prijatie. „Mali sme pocit, akoby sa na Berlinale Šarlatán narodil. A tiež, že ide o vcelku robustné dieťa, ktoré môže v ľuďoch vyvolať väčšie emócie, ako som čakala. Bolo krásne byť pri tom s celým štábom a hercami,” povedala po návrate z festivalu Agniezska Holland, ktorá aj na festivalovej tlačovej konferencii zopakovala, že ide o veľmi intímny príbeh na pozadí zásadných dejinných udalostí.

Nový termín premiéry

Už v Berlíne bol film prijatý s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Juraj Loj bol odborným filmovým publikom vykreslený ako herec s veľkým talentom a potenciálom. Jeho herecký výkon, ako aj výkon ďalších hercov filmu Šarlatán, si konečne budú môcť vychutnať aj slovenskí diváci. Premiéra filmu je naplánovaná na 20. augusta „Hľadali sme optimálny termín na zahájenie distribúcie filmu,” povedal Tomáš Janísek, programový riaditeľ spoločnosti CinemArt SK, ktorá film distribuuje do slovenských kín, „Naším zámerom bolo uviesť film v lete a podporiť tak reštart kín do bežných podmienok. Na uvedenie filmu sa veľmi tešíme a veríme, že do kín priláka veľa divákov.”

