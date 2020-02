Film Šarlatán sa predstaví na Berlinale, trailer predstavuje už dnes

Už od 26. marca budú môcť diváci na Slovensku vidieť nový film režisérky Agnieszky Holland, Šarlatán. Pozrite si oficiálny trailer jedného z najočakávanejších filmov tohto roka. Vo výnimočných hereckých výkonoch sa predstavia v hlavnej roli Ivan Trojan, vo vedľajšej slovenský herec Juraj Loj.

Film inšpirovaný skutočným životným príbehom liečiteľa Jána Mikoláška predstaví Ivana Trojana v roli, ktorú si držiteľ 6 Českých levov ešte nezahral.

„Bola to asi najzložitejšia postava, akú som kedy vo filme hral. Zvláštna a veľmi rozporuplná. Mikolášek je schopný počas jednej scény sympatie získať a hneď ich zase stratiť, a to sa odohrá napríklad aj trikrát. Čo môže byť pre diváka veľmi zaujímavé,” popísal Trojan postavu človeka, život ktorého inšpiroval scenáristu Mareka Epsteina. Vytvoril tak veľmi intímny príbeh na pozadí zásadných udalostí dejín. Jána Mikoláška sprevádza takmer celým filmom liečiteľov asistent a tiež životný partner. Stvárnil ho herec Juraj Loj, ktorý o svojej postave povedal: „František je mladý muž, ktorý prišiel hľadať prácu. Jeho odvaha, sebaistota a chuť žiť ho svojím spôsobom predurčili na to, aby sa stal pomyselným piliérom v Mikoláškovom živote.”

Foto: Devito (3452)

Stvárenenie Mikoláška v mladšom veku zverila režisérka Agniezska Holland synovi Ivana Trojana, Josefovi Trojanovi. „Mikolášek prežíva významný vnútorný boj, je to veľmi komplikovaná osobnosť. Jeho emočné vypätie je veľké, a tak bolo nutné, aby sa doň človek naozaj ponoril a pochopil, čo je vlastne zač,” povedal mladý herec, pre ktorého bola táto rola veľkou výzvou a zážitkom, „Práca s Agniezskou Holland bola veľmi intenzívna, pre mňa ako 18-ročného chalana to bola obrovská herecká príležitosť a škola.”

Film Šarlatán bude mať svoju premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale BERLINALE v rámci exkluzívnej programovej sekcie Berlinale Special Gala už 27. februára. „Myslím, že je to pre film dôležitá správa a zároveň je to odkaz pre divákov, že ide o nadpriemerné dielo a oplatí sa ho vidieť,” povedal Ivan Trojan.

Svetoznáma režisérka Agniezska Holland, držiteľka Zlatého glóbusu za najlepší cudzojazyčný film a držiteľka troch nominácií na Oscara, v minulosti na Berlinale uvádzala film Pán Jones, ktorý nakrúcala v poľsko-britsko-ukrajinskej koprodukcii. Film Šarlatán v jej očiach ponúka nielen zaujímavý príbeh, ale aj skvelé obsadenie: „Ivan Trojan je veľká osobnosť, ale to viem už od doby, keď sme sa stretli pri nakrúcaní Horiaceho kra. Jeho syn Josef bol naším darom. Majú v sebe niečo veľmi podobné, čo pomohlo uveriť tomu, že ide o rovnakú postavu v iných časových úsekoch. A Juraj Loj bol pre mňa na castingu skutočným objavom. Je veľmi milý, láskavý a veľkorysý a má v sebe také svetlo… Myslím, že obsadenie filmu sa bude veľmi páčiť.”

Film Šarlatán je inšpirovaný skutočným životným príbehom liečiteľa a bylinkára Jána Mikoláška, ktorý podľa svojich slov liečil vyše 5 miliónov ľudí. Svetovú premiéru bude mať 27. februára na Berlinale, do slovenských kín sa dostane 26. marca. Slovenským distribútorom je spoločnosť CinemArt, svetovú distribúciu zastrešuje spoločnosť Films Boutique. Majoritným producentom je spoločnosť Marlene Film Production producentky Šárky Cimbalovej. Medzi koproducentmi sa okrem iných nachádza aj slovenská spoločnosť Furia Film v zastúpení Livie Filusovej, producentky a CEO. Film bol podporený slovenským Audiovizuálnym fondom.

Foto: Devito (3452)

Synopsa

Strhujúca životopisná dráma výnimočného muža obdarovaného liečiteľskými schopnosťami na pozadí dobových udalostí. Príbeh je inšpirovaný skutočným osudom liečiteľa Jána Mikoláška, na ktorého sa v priebehu niekoľkých desaťročí obracali s prosbou o pomoc tisíce ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev, vrátane najvýznamnejších osobností politického a kultúrneho života. Mikolášek je človek bez odborného lekárskeho vzdelania, ale s nevšedným a nevysvetliteľným nadaním diagnostikovať a s pomocou byliniek liečiť choroby, s ktorými si ani doktori nevedeli dať rady. Jeho mimoriadne schopnosti sú však vykúpené bojom s vlastnými démonmi. Liečiteľstvo je jeho vnútornou spásou a orchanou pred sebou samým…

Obsadenie

Jan Mikolášek: Ivan Trojan/Josef Trojan

František, asistent: Juraj Loj

Johanka, sestra: Daniela Voráčková/Melika Yildizová

Mühlbacherová, bylinkárka: Jaroslava Pokorná

Otec mladého Mikoláška: Martin Myšička

Alois, brat mladého Mikoláška: František Trojan

Zlatohlávek, obhájca: Jiří Černý

Vyšetrovateľ: Miroslav Hanuš

Tajný: Tomáš Jeřábek

Sudca: Václav Kopta

Úradník: Jan Budař

Generál: Martin Sitta

Domovník: Jan Vlasák

Réžia: Agnieszka Holland

Scenár: Marek Epstein

Námet: Martin Šulc

Kamera: Martin Štrba

Architekt: Milan Býček

Kostýmy: Katarína Štrbová Bieliková

Masky: Gabriela Poláková, René Stejskal

Strih: Pavel Hrdlička

Hudba: Antoni Komasa Lazarkiewicz

Zvuk: Radim Hladík

VFX: Michal Křeček

Producenti: Šárka Cimbalová, Kevan Van Thompson

Koproducenti: Mike Downey, Sam Taylor – Fame Entertainment, Írsko, Klaudia Smieja Rostowska – Madants, Poľsko, Lívia Filusová – Furia Film, Slovensko, Česká televize, Barrandov studio, RTVS, Certikon, MagicLab

Žáner: životopisný/dráma

Dĺžka filmu: 118 min.

Informačný servis