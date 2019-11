Film Sirota Brooklyn: Detektív s Tourettovým syndrómom odkrýva strážené tajomstvá New Yorku (video)

Edward Norton nerád robí filmy pre všetkých, radšej vytvorí snímku, ktorá by bola jeho srdcovým dielom. Preto si film Sirota Brooklyn naštudoval aj ako autor scenára, režisér, producent aj herec v hlavnej úlohe. A výsledné filmové dielo určite stojí za pozornosť.

Osamelý súkromný detektív Lionel Essrog má jedinečnú pamäť, ale aj výraznú poruchu. Trpí Tourettovým syndrómom, teda má tiky a v nevhodnej chvíli povie nevhodné slová tým najmenej vhodným spôsobom. Essrog musí vyriešiť prípad vraždy svojho mentora a priateľa Franka Minnu. Stopy sú však nejasné a čoraz hlbšie pátranie odhalí strážené tajomstvá New Yorku v pätdesiatych rokoch, ktoré držia jeho osud v rovnováhe. Vyšetrovanie však ukáže násilníkov, korupciu a Essrog bude čeliť aj najnebezpečnejšiemu človeku v meste. Detektív chce prípad vyriešiť a zároveň aj zachrániť ženu, na ktorej mu záleží. Film priniesla do slovenských kín spoločnosť Continental film.

Trailer k filmu Sirota Brooklyn

Réžia, scenár a predloha

Edward Norton už jeden film nakrútil. Pod jeho taktovkou vznikol Rabín, kňaz a krásna blondína (2000), film Sirota Brooklyn je jeho druhým počinom. Predlohou sa stala novela Jonathana Lethema s názvom Motherless Brooklyn, z ktorej Norton vyrobil svoj prvý scenár k filmu.

Hudba a kamera

Režisér Norton prizval na spoluprácu nielen Daniela Pembertona zodpovedného za hudbu, ale aj Dicka Popea, ktorému veril v prípade kamery. Pemberton je známy najmä pre film Steve Jobs (2015), ktorý získal nomináciu na Zlatý glóbus či Krycie meno U.N.C.L.E. (2015). Pope sa postavil za kameru pri výrobe Iluzionistu (2006), pri ktorom spolupracoval aj s Nortonom, či na filme Mr. Turner (2015), ktorá mu priniesla nomináciu na Oscara.

Herci

Hlavnú postavu detektíva Lionela Essroga stváril Edward Norton. „Vidieť, ako Edward stvárňuje Lionela, bolo jednoducho strhujúce,“ hovorí spoluproducent film Bill Migliore.

„Mal som výsostné právo sledovať Edwarda už viackrát, keď vytváral určitú postavu priamo na pľaci – a opísal by som to ako kombináciu komplikovanej matematiky a jazzu. A musel si takisto zachovať disciplínu, myšlienky a majstrovstvo, aby bol schopný hore-dolu prepínať medzi hraním a režisérskou víziou v spolupráci s veľkým a dynamickým obsadením – a to bolo neobyčajné,“ dodal Migliore.

Norton sa v pozícii herca ukázal vo viacerých známych filmoch, ktoré mu priniesli nomináciu aj na Oscara: Birdman (2014), Kult hákového kríža (2009), ale len snímka Prvotný strach (1996) mu okrem nominácie priniesla Zlatý glóbus. Diváci mohli Nortona aj vo filmoch Grandhotel Budapešť (2014), Klub bitkárov (1999), Královstvo nebeské (2005) či Lúpež po taliansky (2003).

Lauru Rose, ktorú chce detektív Essrog zachrániť, stvárnila oceňovaná Gugu Mbatha-Raw známa z filmov Belle (2013), Kráska a zviera (2017) či Diagnóza: šampión (2017)

Essrogovho priateľa a obeť vraždy si zahral Bruce Willis, vo filme sa ukážu aj také hviezdy ako Alec Baldwin v postave Mosesa Randolpha či Willem Dafoe „v koži“ Paula.

Ocenenia

Premiéra

Film mal v slovenských kinách premiéru 31. októbra 2019.