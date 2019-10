Film Snežný chlapec: Našiel sa mladý yetti a určite chce ísť na Everest (video)

Keď najlepší útek pred okolitým svetom je na streche domu, tak ešte väčšie dobrodružstvo zažijete na ceste na najvyššiu horu Zeme. Aby to nebola nuda a trápenie, tak sprievodcom bude mladý yetti. Nemožné? Tvorcovia filmov Ako vycvičiť draka či Príšerky s.r.o. natočili novú rozprávku, ktorá poteší deti a rodičov chytí za srdce.

Obsah filmu

Tínedžerka s exotickým menom Yi je na svoj vek typické dievča, ktoré zápasí s bežnými problémami nepochopených pubertiakov. Okolie jej buď nerozumie, alebo ju dokáže poriadne vytáčať. Preto rada odchádza na svoje obľúbené miesto do bunkra na streche domu, odkiaľ môže pozorovať svet z výšky. Jej život sa však zmení vo chvíli, keď vo svojom útočišti pred reálnym svetom nájde zvláštnu bielu chlpatú vec, z ktorej sa vykľuje snežný chlapec. Mladý yetti sa však chce vrátiť domov, preto dostane od Yi meno Everest, keďže najvyššia hora sveta je domovom týchto dávnych snežných tvorov. Yi sa mu rozhodne pomôcť aj s dvomi kamarátmi, ale nemá to ľahké. V stopách majú bohatého zberateľa kuriozít Burnisha, ktorý Everesta už raz chytil, ale jeho zamestnanci boli nešikovní a nechali ho ujsť. Ako sa dá teda dostať do Himalájí s mladým yettim a bez povšimnutia? Dievča Yi s kamarátmi čaká napínavá cesta plná dobrodružstiev, zábavy a zázrakov, ktoré vedú až na najvyššiu horu sveta. Informácie pochádzajú z imdb.com a zo CinemArt SK.

Trailer k filmu Snežný chlapec

Réžia a scenár

Nový animák o Snežnom chlapcovi režírovala Jill Culton, ktorá stojí aj za jeho scenárom. O kvalite jej práce niet pochýb, keďže má za sebou také úspešné projekty ako Život chrobáka (1998), Príbeh hračiek (1995), Lovecká sezóna (2006) alebo Príšerky s.r.o. (2001), ktoré získali nomináciu na cenu Hugo Awards.

Režisérka Jill Culton zúžitkovala všetky svoje skúsenosti ako animátorka a s DreamWorks Animation vytvorila veľmi osobný film. „V tomto príbehu je všetko, čo mám rada. Mám slabosť pre dobrosrdečné, chlpaté a obrovské psy, ktoré sú roztomilo nemotorné, a Everest je tiež takýto maznáčik. Milujem hudbu, verím, že dokáže čarovať, a preto hrá Yi na husliach. Yettiho tóny hudby inšpirujú k tým nádherným kúzlam. A verím na detské priateľstvá, ktoré najlepšie stmeľujú spoločne prežité dobrodružstvá,“ dodáva režisérka.

Jill Culton

Kamera a hudba

Za kamerou stál britsko-americký kameraman Robert Edward Crawford. Film Snežný chlapec je jeho prvým projektom, v ktorom je na pozícii kameramana. Svoje skúsenosti z tvorby filmov zbieral pri spolupráci na animáciách úspešných snímok napr. Ako vycvičiť draka (2010, nominácie na ceny Oscar, BAFTA, Zlatý glóbus), Ako vycvičiť draka 2 (2014, nominácia na ceny Oscar, BAFTA, víťaz Zlatého glóbusu a Annie Awards. Rovnako spolupracoval aj pri výrobe ďalších úspešných animovaných rozprávok ako Madagaskar 2: útek do Afriky (2008), Kung fu panda (2008), Príbeh žraloka (2004) či pri nových Krúdovcov 2 (2020).

Hudbu filmu Snežný chlapec si vzal pod taktovku Rupert Gregson-Williams. Anglický skladateľ zložil hudbu aj pri veľmi oceňovaných filmových projektoch ako Wonder Woman (2017, 68 nominácií, 23 cien), seriál Koruna (2016-, dva Zlaté glóbusy) či na filme Mela Gibsona Hackwas Ridge: Zrodenie hrdinu (2016, dve ceny Oscar).

Robert Edward Crawford,

Rupert Gregson-Williams

Herci a dabing

Hoci je snímka Snežný chlapec animovaná, v originálnom znení prepožičali postavám svoje hlasy herci Chloe Bennetová (Yi) známa zo seriálu Agenti S.H.I.E.L.D., Joseph Izzo (Everest), ktorý spolupracoval aj pri Kung fu panda 2,3 (2011,2016) aj Baby šéf (2017). Kamarátov dievčaťa Yi dabovali mladí herci Albert Tsai (Peng) a Tenzing Norgay Trainor (Jin), hlas matky Yi pochádza od Michelle Wongovej. Zlého doktora Burnisha nahovorila Eddie Izzard a Doktorka Zara hovorí hlasom Sarah Paulsonovej.

V slovenskom znení môžeme počuť hlasy Kristíny Svarinskej, Olivera Oswalda, Alexa Koníčka, Evy Matejkovej či Heleny Krajčiovej.

Chloe Bennetová,

Joseph Izzo,

Eddie Izzard,

Kristína Svarinská,

Eva Matejková,

Helena Krajčiová,

Oliver Oswald.

Fotogaléria

Premiéra

Animovaná komédia Snežný chlapec má premiéru 24. októbra 2019.