Film Tenet je najväčším hitom kín od ich otvorenia, bodoval v premiérovom víkende

Sprevádzaná vynikajúcimi ohlasmi a značným diváckym záujmom prišla minulý týždeň do slovenských kín snímka Tenet. Novinka režiséra Christophera Nolana prilákala v poslednom prázdninovom víkende do kín 16 921 divákov a diváčok, spolu s predpremiérami narástol ich počet dokonca na 18 712. Špionážny sci-fi thriller o hrách so zákonitosťami času si tak na svoje konto pripísal najúspešnejší premiérový víkend spomedzi všetkých filmov uvedených do kín od ich otvorenia v máji po uvoľnení protipandemických opatrení. Dá sa očakávať, že s prichádzajúcimi chladnejšími dňami, ktoré prajú návštevnosti kín, a so šírením zvestí o diváckej spokojnosti budú čísla ďalej narastať.

Tenet sleduje snahy niekoľkých agentov o zabránenie tretej svetovej vojne. Nie nukleárnej apokalypse, ale čomusi ešte horšiemu. Využívajú na to tzv. inverziu času, teda obrátenie jeho plynutia. Christopher Nolan je známy svojimi prepracovanými scenármi a Tenet nie je výnimkou – medzi najčastejšie ohlasy patria tie, podľa ktorých sa na snímku oplatí zájsť aj viackrát a vychutnať si rafinovanú hru, ktorú tvorca s publikom hrá.

Film zatiaľ čaká na svoju americkú aj čínsku distribučnú premiéru, na väčšine svetových filmových trhov však premiéroval, podobne ako u nás, pred víkendom. Prvé odhady hovoria o vynikajúcej návštevnosti a naplneniu potenciálu „záchrancu“ kín, ktorý bol Nolanovej novinke pripisovaný pred uvedením. Herec Robert Pattinson, jeden z ústredných predstaviteľov, hovorí o unikátnosti filmu: „V prvom rade, nikto nerobí filmy ako Chris. A toto je Chris Nolan na steroidoch s novou technológiou IMAX kamier, ktoré boli navrhnuté špeciálne pre tento film. Neviem si predstaviť, že by som to nevidel v kine. Pre ľudí, ktorí nemohli chodiť do kina celé mesiace, je tento film ozaj veľká udalosť. Je ukážkou toho, čo všetko dokáže ponúknuť kinematografia.“

Veľkofilm Tenet na plátna slovenských kín prináša distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis