Film V sieti: S kým si píše vaše dieťa? Zneužívanie na internete už nie je tabu (foto+video)

„A čo mama, vie o tom?“ pýta sa 12-ročného dievčaťa jeden z tisícky sexuálnych predátorov na internete. Problém, o ktorom sa vie, ale jeho riešenie nie je celkom jednoduché. Experimentálny projekt, v ktorom mlado vyzerajúce herečky vystavili kyberšikane, sextingu a manipulácii zo strany 2458 sexuálnych predátorov, šokujúco odkrýva obe strany barikády.

Tri dievčatá si založia svoj profil na sociálnych sieťach a za veľmi krátky čas prejaví o ne záujem 2458 cudzích mužov rôznych vekových kategórií. V nadväznosti na ich ďalšiu komunikáciu cez čet alebo prostredníctvom videohovoru vychádzajú na povrch ich zámery s mladými dievčatami. Muži posielajú fotografie svojich prirodzení, odkazy na porno, od dievčat vyžadujú sex po videohovore alebo sa ich snažia vydierať.

Film dokumentuje aj priebeh celého experimentu. Od castingu, na ktorom hľadali dospelé a mlado vyzerajúce herečky cez strhujúcu drámu počas komunikácie so sexuálnymi predátormi až po ich náročné osobné stretnutie, ktoré sleduje niekoľko skrytých kamier a hlavne ochranka pripravená zasiahnuť.

Jedným z režisérov filmu je Vít Klusák, ktorý si vo svojich projektoch prešiel rôznymi postami od kameramana, scenáristu, produkčného až po režiséra. Medzi jeho známejšími snímkami je napríklad aj Svět podle Daliborka (2017), v ktorom predstavil život nacistu Daliborka a divákovi necháva priestor, aby si sám o ňom spravil názor.

Drsnej realite sa nevyhol ani pri snímke V sieti. „Často počúvame, že niekto nedokáže dopozerať ani ukážku, nie to celý film. Bude to najskôr tým, že väčšina divákov netuší, že aj taký film ako je V SIETI, môže byť dojemný alebo dokonca vtipný,” hovorí režisér Vít Klusák.

Pri projekte mu sekunduje Barbora Chalupová, ktorá si tiež vo svojich filmových prácach nekladie jednoduché otázky na súčasnú spoločnosť. Taká je Teória rovnosti (2017) o postavení mužov a žien v Českej republike či snímka Na okraji (2018), ktorá sa zaoberá plochozemským hnutím.

Chalupová v rozhovore o filme V sieti spomenula moment, kedy sa zásadne rozhodla vstúpiť do projektu.

„(Vít Klusák, pozn. ed.) Rozprával mi, že jeden nemenovaný vysokopostavený muž požičal svojej dcére telefón. Tá sa s nim hrala, ale musela sa vrátiť do školy na popoludňajšie vyučovanie. Muž vzal telefón do ruky a zistil, že dcéra sa neodhlásila zo svojho messengeru. Pozrel sa do neho a s hrôzou zistil, že jeho dcéra udržiava veľmi intímnu konverzáciu, doplnenú svojimi nahými fotografiami, s mužom v jeho veku,“ hovorí Chalupová.

„Keď sa dcéra vrátila domov, on a jeho manželka na ňu v slzách udreli. No, a ona sa priznala. Priznala, že dievčatá z jej triedy si takto s mužmi píšu a ona bola jediná, ktorá to nerobila. Tak si jedného takého jednoducho vymyslela,“ uzavrela režisérka.

Pri nakrúcaní filmu V sieti sa za kamerou pohybovali viacerí odborníci ako psychologička, sexuologička a riaditeľka českej Linky dôvery, advokát a kriminalista-špecialista na kyberšikanu. Získané materiálne dôkazy neskôr použili aj pri vyšetrovaní zločinov a v dvoch prípadoch boli podané návrhy na obžalobu.

Klusák a Chalupová pri filme V sieti spolupracovali so skúseným kameramanom Adamom Krulišom, ktorý sa realizoval aj pri už spomínanom Klusákovom dokumente Svět podle Daliborka (2017).

Má však skúsenosti aj s takými českými filmami ako Nestyda (2008), Rafťáci (2006) a Odchádzení (2011), v ktorých prispel skúsenosťami ako asistent kamery.

Hudbu do filmu zariadil slovenský skladateľ Jonatán Pastirčák.

Trojicu hlavných postáv maloletých dievčat si zahrali herečky Tereza Těžká, Anežka Pithartová a Sabina Dlouhá, z ktorých má najviac filmových a seriálových skúseností práve len prvá spomenutá (Teorie tygra, 2016). Pre ostatné dve je projekt V sieti ich herecký debut vo filme.

O ťažkej a náročnej úlohe herečiek v konfrontácii so sexuálnymi predátormi hovorí Tereza Těžká: „Tri predstaviteľky dvanásťročných dievčat oslovilo za desať dní v ateliéri 2458 internetových predátorov. Byť v dnešnej dobe dvanásťročným dievčaťom alebo chlapcom musí byť nesmierne náročné. Veci, ktoré sme spolu s Anežkou a Sabinou zažili, sa dajú ťažko popísať slovami. My sme mali okolo seba štáb, na ktorý sme sa mohli kedykoľvek obrátiť a všetko s kolegami prebrať. Ale ak je na internete zneužívané skutočné dvanásťročné dieťa, je to úplne niečo iného. Ak nenájdu odvahu zveriť sa, sú v tom úplne sami.”

Dokumentárny film vstúpi do slovenských kín dvakrát. Vo verzii prístupne od 15 rokov ju uvidia už 5. marca 2020 a verzia V sieti: projekcia pre školy určená pre deti do 12 rokov bude dostupná od 19. marca 2020. Informácie pochádzajú z Filmtopia a zo stránky fcb.cz.