FILM: V slávnostnej premiére uviedli drámu Casino.sk

V stredu večer uviedli v slávnostnej premiére novú slovenskú drámu Casino.sk režiséra Jána Sabola. Film plný intríg a hazardu vykresľuje nielen príbehy z priestorov kasína, ale poukazuje aj na nekalé praktiky a zákulisné hry vo vysokej politike.

Snímka, odohrávajúca sa vo dvoch samostatne sa odvíjajúcich dejových líniách, podľa Sabola pritom akcentuje, že v bežnom kasíne sa často dejú omnoho menšie podvody a špinavosti ako v reálnom živote. „Kasíno je neustále opradené tajuplnosťou a konšpiračnými hrami, stále sa tam kšeftuje a vždy sa tam nájde niekto, kto podvádza, no chod kasína je zároveň veľmi kontrolovaný a musia tam fungovať naozaj tvrdé pravidlá hry. Po dvoch rokoch práce na tomto filme a množstve rozhovorov o chode kasína, musím konštatovať, že hra v kasíne je často omnoho čistejšia a férovejšia ako tie hry v realite,“ povedal Sabol pre agentúru SITA. „Žijeme, žiaľ, dobu géniov priemernosti, ktorí majú túžbu po moci a po peniazoch…,“ dodal.

Umenie by podľa neho malo vedieť s nadhľadom fackať na všetky strany. „To, čo dnes ako spoločnosť prežívame, je totiž dosť vážne…,“ vyjadril sa známy filmár. Ako však zdôraznil, jeho motiváciou nebolo písať o konkrétnych ľuďoch, politikoch či politickej strane. „Scenár vznikol pred dvoma rokmi, keď sa ešte napríklad okolo Jána Kuciaka nedialo nič, no mnohé veci jednoducho vyšli tak, že keď ľudia odišli z technického premietania na Art Film Feste, začali si prakticky všetci tie postavy spájať s reálnymi osobami, Mareka Geišberga s Jánom Kuciakom, iné postavy zas s konkrétnymi politikmi…,“ poznamenal.

Napriek tomu, že snímka nie je postavená na skutočných reáliách, svojím spôsobom tak či tak nepriamo zobrazuje súčasné Slovensko. „Casino.sk je film, ktorý nie je ani o Únose, ani o Čiare, ani o Danielovi Tupom, ani o Martine Kušnírovej, ale je to film, ktorý chce ukázať Slovensko v roku 2019 a chce ukázať, čo sa odohráva v kasíne, kde sa preberajú lobistické veci s vládou, hovorí sa v zákulisí o eurofondoch a sú tam nejakí podvodníci a potom sú tam nejakí závislí, čo hádžu do tých automatov furt peniaze… Neviem, aký ten film bude, či sa bude ľuďom páčiť. Nechceli sme tam riešiť žiadnu spoločenskú tému, nechceli sme odvolávať žiadnu vládu, ani vyzdvihovať opozíciu. Je to len taký obraz toho, čo sa u nás na Slovensku v takom kasíne deje…,“ priblížil Roman Luknár, ktorý vo filme stvárnil jedného z ústredných hráčov. „Verím, že sa nám ten film v rámci súčasnej doby a reflexie, ktorú prežívame cez spoločenské a politické zmeny, podarilo nielen cez tie postavy, ale aj cez ten dej odohrávajúci sa v prostredí hazardu a kasín v súčinnosti s manipuláciou, politikou, mocou a biznisom, pre divákov spraviť takým spôsobom, že pre nich bude zaujímavý,“ uviedol Marek Majeský, ktorý si zas zahral poslanca Národnej rady.

Snímka, v ktorej si okrem Luknára a Majeského zahrali aj Vica Kerekes, Tereza Brodská, Pavel Kříž, Zuzana Kanócz, Jana Majeská, Lucia Hurajová, Richard Stanke, Michal Soltész a ďalší, príde do kinodistribúcie vo štvrtok 26. septembra.

Inzercia