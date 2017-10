Filmoví hrdinovia, ktorých si bez farebných šošoviek nevieme predstaviť

Čo má filmový priemysel spoločné s kontaktnými šošovkami? Popravde, dosť veľa, hlavne keď hovoríme o tých farebných. Nejedna slávna filmová postava totiž „ožila“ práve vďaka použitiu farebných kontaktných šošoviek. Viete si predstaviť napríklad Roberta Pattinsona ako upíra z Twilightu (Súmrak) bez tajuplných oranžovohnedých dúhoviek či Legolasa – hraného hnedookým Orlandom Bloomom – bez žiarivo modrých očí?

Optometristi sú súčasťou filmových štábov od nepamäti. Ich služby sa filmárom vyplatili hlavne v počiatkoch, keď kontaktné šošovky neboli ani zďaleka také kvalitné a pohodlné ako dnes. Pamätáte sa napríklad na Jacka Nicholsona, Michelle Pfeiffer a Jamesa Spadera v kultovom filme Wolf (Vlk) z roku 1994? Herci si rámci vlčej premeny museli nasadiť sklerálne kontaktné šošovky pokrývajúce celú viditeľnú časť oka, takže boli veľké asi ako odtlačok palca. Technici od optometristov museli použiť špeciálne kliešte a páčidlo, aby šošovky dokázali hercom aplikovať. James Spader sa neskôr posťažoval, že im do očí neustále kvapkali špeciálne kvapky, ktoré slúžili ako zvlhčujúce a zároveň anestetické kvapky s cieľom znecitlivieť oči, aby herci šošovky lepšie znášali.

Jack Nicholson a Michele Pffeifer so sklerálnymi farebnými šošovkami v kultovej dráme Wolf. V súčasnosti by ste podobný efekt dosiahli s oveľa menšími a pohodlnejšími kozmetickými kontaktnými šošovkami. Skúste napríklad šošovky ColourVUE – Glow (konkrétne Glow Orange), ktoré pod UV svetlom dokonca svietia.

Farebné kontaktné šošovky pritom filmári z Hollywoodu využívali ešte skôr. Dr. Rueben Greenspoon, ktorý bol optometristom a priekopníkom kozmetických kontaktných šošoviek, nasadil špeciálne šošovky Orsonovi Wellesovi vo filme Citizen Kane (Občan Kane) už v roku 1940! Išlo o špeciálne sklerálne šošovky, vďaka ktorým vyzerali Wellesove oči staršie. Boli sivšie a akoby jemne podliate krvou. Greenspoona si zavolali na pomoc aj v roku 1968 pri natáčaní filmu The Boston Strangler (Bostonský prípad). Tony Curtis má vo filme hnedé kontaktné šošovky, ktoré prekrývajú jeho charakteristicky modré oči. Najznámejším „dielom“ Greenspoona je však postava Regan vo filme Exorcist (Vyháňač diabla).

Linda Blair v šokujúcom filme Exorcist (Vyháňač diabla) z roku 1973. Filmári dosiahli démonický vzhľad herečky pomocou žiarivo zelených šošoviek s rozšírenou dúhovkou.

Možno aj vďaka šokujúcemu hororu zaznamenali kozmetické, respektíve farebné šošovky v 70. a 80. rokoch zvýšený záujem zo strany filmárov. Žezlo po Dr. Greenspoonovi prevzal syn Morton, ktorý sa spoločne s Dr. Richardom Silverom a Dr. Mitchellom Cassellom stal novým očným špecialistom filmovým hviezd.

Johny Depp si vo filme Edward Scissorhands (Nožnicovoruký Edward) musel nasadiť tmavohnedé kontaktné šošovky opticky rozšírujúce dúhovku. Kozmetické šošovky s týmto efektom sú komerčne dostupné ako ColourVUE Big Eyes.

Orlando Bloom sa pri natáčaní The Lord of the Rings (Pán prsteňov) zmenil z hnedookého herca na elfa Legolasa so žiaro modrými očami. Takéto dokonalé prekrytie tmavých očí môžete dosiahnuť napríklad so šošovkami FreshLook Dimensions (konkrétne Pacific Blue). Rovnako ako ostatné, aj tieto šošovky si môžete vybrať vo verzii dioptrickej alebo nedioptrickej, takže sú vhodné skutočne pre každého.

Samostatnou kapitolou je filmová sága Twilight (Súmrak) o odvekom súboji upírov a vlkolakov. Robert Pattinson preslávil postavu upíra Edwarda Cullena natoľko, že dnes na trhu nájdeme vernú repliku jeho farebných kontaktných šošoviek známych ako šošovky Twilight z radu ColourVUE Crazy Lens.

Vo filmovej sérii X-men má farebné kontaktné šošovky hneď niekoľko postáv. Azda najvýraznejšou je modrá mutantka Mystique s výrazne žltými očami, ktorá pripomína Neytiri z Avatara. Ak sa chcete Mystique alebo Neytiri podobať, stačí veľa modrého mejkapu a šošovky Avatar, takisto z radu ColourVUE Crazy Lens.

Zombie je kategória sama o sebe. Filmový priemysel vyprodukoval už niekoľko post-apokalyptických filmov a seriálov, v ktorých sa to „zombíkmi“ len tak hemží. A vo väčšine z nich platí, že herci majú nasadené svetlomodré alebo biele zombie šošovky, či už dioptrické, alebo nedioptrické. Platí to aj o najúspešnejšom „zombie seriáli“ súčasnosti The Walking Dead (Živí mŕvi).

Článok zakončíme najnovšou maskérskou chuťovkou z populárneho seriálu Game of Thrones. V seriáli sa objavila nová rasa tzv. white walkers. Ich najvýraznejším poznávacím znamením sú žiarivé svetlomodré oči. Takýto efekt môžete dosiahnuť aj vy! Stačí si zohnať namodro svietiace šošovky, napríklad Glow Blue z radu ColourVUE – Glow. Super nápad na Halloween, čo poviete?