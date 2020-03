Finále Ligy majstrov a Európskej ligy oficiálne odložili, nový termín je neznámy

Európska futbalová únia (UEFA) v pondelok pre pandémiu koronavírusu oficiálne odložila finále Ligy majstrov aj Európskej ligy. Takisto sa v pôvodnom termíne neodohrá ani finálové stretnutie ženskej Ligy majstrov. Všetky tri súťaže mali vyvrcholiť v máji. Nový termín strešná organizácia futbalu na starom kontinente zatiaľ neuviedla.

„Rozhodnutie o náhradných termínoch zatiaľ nepadlo. Pracovná skupina, ktorá vznikla minulý týždeň ako výsledok konferenčného hovoru medzi zúčastnenými stranami európskeho futbalu, ktorému predsedal prezident UEFA Aleksander Čeferin, bude analyzovať dostupné možnosti. Skupina už začala ‚skúmať‘ kalendár. Oznámenia sa uskutočnia v pravý čas,“ uvádza sa na oficiálnom webe UEFA.

Momentálne sú všetky súťaže v pohárovej Európe prerušené. Nemecké periodikum Bild am Sonntag v nedeľu uverejnilo možný scenár, ako by sa táto sezóna mohla dohrať. Finálový duel Ligy majstrov by sa napriek šíriacej sa pandémii mal uskutočniť 27. júna v Istanbule, teda o mesiac neskôr, ako bolo pôvodne plánované. O tri dni skôr (24. júna) by sa malo rozhodnúť o držiteľovi trofeje Európskej ligy v Gdansku. Periodikum o tom informovalo s odvolaním na tzv. „koronakalendár“ z dielne UEFA.