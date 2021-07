Finále NHL (2. zápas): Montreal opäť neuspel, Tampa Bay s Černákom v zostave vedie v sérii už 2:0 (video+foto)

V noci zo stredy na štvrtok sa hral druhý finálový zápas NHL, v ktorom Tampa Bay Lightning na domácom ľade zdolala Montreal Canadiens 3:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedie už 2:0.

Finále – NHL (2. zápas)

Amalie Arena

Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

stav série: 2:0

Góly:

26:40 – 1:0 A. Cirreli (T. Johnson, J. Rutta)

30:36 – 1:1 N. Suzuki – presilová hra

39:58 – 2:1 B. Coleman (B. Goodrow, R. McDonagh)

55:42 – 3:1 O. Palát



Vylúčenia:

5:29 J. Petry – 2 min. (podrazenie)

9:57 P. Byron – 2 min. (seknutie)

17:27 P. Byron – 2 min. (seknutie)

17:27 E. Černák – 2 min. (krosček)

17:32 R. McDonagh – 2+2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

30:03 M. Sergačov – 2 min. (nedovolené bránenie)

46:38 J. Arnia – 2 min. (hra so zdvihnutou hokejkou)

60:00 A. Cirelli – 2 min. (krosček)

60:00 A. Cirelli – 10 min. osobný trest (nešportové správanie)

60:00 C. Perry – 2 min. (hrubosť)

60:00 C. Perry – 10 min. osobný trest (nešportové správanie)

strely na bránu: 23:43, vylúčenia: 5:5 na 2 min., navyše: 60. A. Cirreli a C. Perry – 10 min. osobný trest za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: Kelly Sutherland, Eric Furlatt – John Murray, David Brisebois

Zostavy:

Lightning: Vasilevskij – Rutta, Hedman, Černák, McDonagh, D. Savard, Sergačov – Kučerov, B. Point, Palát – Stamkos, Cirelli, T. Johnson – Coleman, Gourde, Goodrow – M. Joseph, Colton, Maroon.

Canadiens: Price – S. Weber, Chiarot, Petry, Edmundson, Merrill, E. Gustafsson – Gallagher (A), Danault, Lehkonen – Caufield, Suzuki, Toffoli – J. Anderson, Kotkaniemi, Byron – Perry, E. Staal, Armia.