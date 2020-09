Finále NHL si zrejme zahrajú dvaja Slováci, aj Černákova Tampa vedie 3:1 na zápasy (video)

Hokejisti tímu Tampa Bay Lightning sa výrazne priblížili k finále bojov o Stanleyho pohár v NHL. Vo štvrtom súboji finále Východnej konferencie zdolali hráčov New York Islanders 4:1 a v sérii vedú 3:1.

Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese víťazného tímu 16:13 min bez zápisu do tabuľky produktivity. Pripísal si dve strely na bránku, štyri bodyčeky, dve zablokované strely a mínusový bod.

Zdvihnutý prst trénera Coopera

O svojom prvom postupe do finále od roku 2015, môžu Lightning rozhodnúť už v utorok 15. septembra, keď je v Edmontone na programe piaty duel série.

Od zavedenia súčasného formátu v sezóne 1981/1982 sa len raz stalo, že mužstvo, ktoré viedlo vo finále konferencie 3:1 na zápasy, nedotiahlo sériu do víťazného konca (bilancia 34-1, úspešnosť 97,1%). V sezóne 1999/2000 vo finále na Východe viedla Philadelphia nad New Jersey 3:1, ale Devils sériu otočili a napokon ich hráči zdvihli nad hlavu Stanleyho pohár.

„Chýba nám jedno víťazstvo, ale ešte nie sme vo finále. Prešli sme si tým proti Columbusu aj Bostonu a vieme, aké náročné je získať práve posledný zápas. Som si istý, že ani Islanders nepredajú kožu lacno. My však vieme, čo máme robiť a budeme pripravení,“ uviedol tréner Tampy Bay Jon Cooper, cituje ho oficiálny portál NHL.

Tri góly v priebehu 27 sekúnd

V zápase číslo 4 medzi Tampou Bay a NY Islanders sa na gól čakalo do 32. min, keď skóre otvoril útočník „ostrovanov“ Brock Nelson.

Ešte v tej istej minúte však „blesky“ dvoma gólmi v rozpätí 12 sekúnd zásluhou Blaka Colemana a Ondřeja Paláta otočili z 0:1 na 2:1. V 44. Brayden Point po skvelej kombinácii prvého útoku Tampy zvýšil na 3:1 a na konečných 4:1 pečatil v 58. min do prázdnej bránky Pat Maroon.

Elitní útočníci „bleskov“ Point (1+1) a Kučerov (0+2) sa vďaka dvom bodom z tohto zápasu dostali na 25 bodov v play-off a vyrovnali sa Nathanovi MacKinnonovi na čele kanadského bodovania vyraďovacej časti. „Hrali sme výborne. Musíme však otočiť stránku a byť pripravení na ďalší zápas. Musíme sa opäť skoncentrovať tak, aby sme boli úspešní,“ zhodnotil český útočník Palát, ktorý strelil ôsmy gól v play-off.

Názor pridal aj jediný strelec gólu „ostrovanov“ Brock Nelson. „Chýbalo nám dobré striedanie po strelenom góle. Oni mali lepšiu odozvu ako my a v tom bol rozdiel. Keby sme vtedy vydržali tých 30 sekúnd, bol by to iný zápas,“ vravel Nelson.