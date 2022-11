Finále proti Messimu by bolo krásne, vraví Portugalčan Cristiano Ronaldo

Portugalského futbalistu Cristiana Ronalda nevyviedla z miery dráma, ktorá sa v mediálnom priestore strhla po jeho miestami až príliš „úprimnej spovedi“ poskytnutej britskému novinárovi Piersovi Morganovi. Rozhovor bol zverejnený minulý týždeň v čase, keď už bola príprava Portugalska na majstrovstvá sveta v Katare v plnom prúde.

Zlé načasovanie

„Bolo to moje načasovanie, ktoré sa týkalo mňa. Nemusím sa starať o to, čo si myslia ostatní. Som absolútne presvedčený, že to nebude mať žiadny vplyv na národné mužstvo. Všetci vedia, kto som a čo si myslím. Poznajú ma od mojich 11 rokov. Nenechajú sa ovplyvniť tým, čo ľudia hovoria alebo píšu,“ povedal útočník anglického Manchestru United na tlačovej konferencii na predmestí Dauhy, kde si Portugalčania rozložili svoju tréningovú základňu.

Už 37-ročný zakončovateľ po nástupe trénera Erika Ten Haga v Manchestri United prišiel o pozíciu nedotknuteľného hráča. Rapídne sa znížilo i jeho herné vyťaženie a v mnohých zápasoch nefiguroval v základnej zostave. V spomenutom rozhovore Ronaldo skritizoval niektorých predstaviteľov klubu i spoluhráčov. Klub z Old Traffordu zatiaľ verejne nezaujal žiadny postoj.

Tlak si nepripúšťa

Médiá špekulovali i o vzťahu medzi Ronaldom a reprezentačným spoluhráčom Brunom Fernandesom, s ktorým hrávajú v manchesterskom tíme. Ich zvítanie na zraze národného mužstva pôsobilo chladne, no CR7 tvrdí, že si z Fernandesa iba chcel vystreliť. „Robil som si žarty, pretože priletel neskoro. Tak som sa ho spýtal, že cestoval loďou. Bol to len vtip a médiá z toho urobili búrku. Ešte raz však opakujem. Atmosféra v národnom tíme je výborná,“ dodal Ronaldo, pre ktorého je turnaj v Katare pravdepodobne posledná šanca vyhrať majstrovstvá sveta.

Tvrdí, že pociťuje tlak, ale nepripúšťa si ho. „Tlak je viac-menej rovnaký ako vždy. Zaoberám sa tým už od malička. Niekedy ho zvládam dobre, niekedy nie. Závisí to od situácie, momentu a emócií. Nie som dokonalý, ale cítim sa pripravený znášať tlak, keď musím,“ skonštatoval Cristiano Ronaldo, ktorý by si v Katare chcel zahrať vo finále proti Argentíne Lionela Messiho. „Bolo by to krásne,“ zakončil.