Finále Svetového pohára vo vodnom slalome bude aj so slovenským triom, Mirgorodský sa dotrápil

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 23. júna (WebNoviny.sk) – Michal Martikán, Matej Beňuš a Alexander Slafkovský postúpili do finále kategórie C1 na úvodných pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši.

Najviac sa darilo Martikánovi

V desiatke najlepších bude spomedzi Slovákov chýbať iba Marko Mirgorodský, ktorý sa v semifinále zaradil na 20. miesto. Finále sa v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka začne v sobotu o 12.03 h.

Päťnásobný olympijský medailista Martikán skončil v semifinále najlepšie zo slovenských vodákov – na štvrtom mieste s odstupom 2,43 s na víťazného Nemca Siderisa Tasiadisa. Mateja Beňuša klasifikovali na šiestej a Alexandra Slafkovského na deviatej priečke. Postupujúce trio Slovákov absolvovalo svoje jazdy bez trestných sekúnd. Mirgorodský zaostal za Tasiadisom o 6,52 s aj vinou jednej chybičky hneď na druhej bránke.

Trápenie už od štartu

„Boli to nervy. Veľmi by ma mrzelo, ak by som nemal možnosť finálovej jazdy doma v Liptovskom Mikuláši. Vo finále urobím všetko pre to, aby som sa vyvaroval chýb, ktoré som urobil v semifinále,“ uviedol Alexander Slafkovský po svojej semifinálovej jazde.

„Už od štartu som sa trápil. Na druhej bránke nastala komplikácia a stratil som tam čas. Asi nemám svoj deň, bolo to utrápené a nepádlovalo sa mi dobre. Prejavilo sa to aj na čase. Mrzí ma to, chcel som pred vlastnými fanúšikmi predviesť niečo lepšie. Snáď mi to vyjde v ďalších pretekoch Svetového pohára,“ skonštatoval sklamaný Marko Mirgorodský.