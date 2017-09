Finalistky Miss Folklór zažiarili v klipe skupiny Iconito, ktorý vzdáva úctu slovenským devám

BRATISLAVA 7. septembra (WBN/PR) – Skupina Iconito povýšila krásu slovenských dievčat v dychberúcom videoklipe ladenom v tradičnom ľudovom štýle. Čistotu a nevinnosť skladby umocňuje prítomnosť finalistiek súťaže Miss Folklór, ktoré dodali piesni autentický vizuálny zážitok.

Riaditeľka Miss Folklór Barbora Palovičová uvítala spoluprácu s mladou kapelou Iconito, a tak sa natáčanie videoklipu k piesni odohralo na Donovaloch v rámci sústredenia finalistiek aktuálneho ročníka súťaže. A ako informovala: „Pieseň Slovenské devy vyzdvihuje krásu našich žien, a preto sme radi, že kapela Iconito odohrá svoj nový počin naživo na pódiu v rámci finálového večera Miss Folklór 2017 aj spolu s finalistkami“.

Má potenciál nadviazať na úspech rockových ľudoviek

Pieseň o slovenských devách má potenciál nadviazať na úspech rockových ľudoviek od Elánu ako Od Tatier k Dunaju či Tanečnice z Lúčnice.

Kapela Iconito v spolupráci s orchestrom Zlaté husle (členmi orchestra Lúčnice) pláva na vlnách módneho trendu, kde sa jednotlivé ľudové prvky dostávajú do každodenného spoločenského života, rovnako aj do pop-rockových skladieb.

Kapela sa netají výrazným vplyvom folklóru na svoju tvorbu. V tomto duchu to mladí chlapci z Michaloviec naplno rozbalili v hudobnom príbehu, z ktorého rezonovali skladby Chcem Zmenu a Za karpatským lesom.

Autorom textu i hudby je Kristián Dufinec

Produkčnú taktovku v tejto skladbe chytil do rúk spevák skupiny No Name Igor Timko.

„Produkovaniu iných kapiel som sa doteraz vyhýbal, nakoľko sme s kolegami z kapely NO NAME veľmi vyťažení, avšak piesne, ktoré chalani doniesli na naše prvé stretnutie, boli výborné, oťukali sme sa v štúdiu s tým, že ak spolupráca bude vyhovovať obom stranám, pôjdeme ďalej,“ povedal Igor Timko. A ako dodal: „Slovenské devy je krásna pieseň a je jasným dôkazom toho, že chémia funguje“.

Autorom textu i hudby je spevák Iconita Kristián Dufinec, mimochodom, sólista v Lúčnici. V slovenských devách hosťujú aj zboristi Lúčnice, aj hráč Slovenskej filharmónie na Hoboj – Igor Fábera. Orchestrálny aranžmán vykonal skladateľ a upravovateľ Peter Jantoščiak.

Óda na pekné ženy spod Tatier – Slovenské devy – pozdvihuje unikátnosť kultúrneho dedičstva, pestrosť folklóru a prírody v našej krajine. Spevák K.Dufinec v texte parafrázuje klasika M.Lasicu, že na Slovensku máme toľko krásnych žien, že sa budete zbytočne otáčať za jednou, pretože oproti ide hneď ďalšia. Pieseň Slovenské devy sa ľahko vryje do sŕdc tých, čo majú radi slovenský folklór a ešte radšej krásu slovenských dievčat.