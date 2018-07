Finálové víťazstvo v C1 vo vodnom slalome pre Jessicu Foxovú, slovenské reprezentantky chýbali

AUGSBURG 8. júla (WebNoviny.sk) – Austrálčanka Jessica Foxová v seriáli Svetového pohára vo vodnom slalome naďalej valcuje konkurenciu. Premožiteľku nenašla ani v treťom kole SP v nemeckom Augsburgu, na svojom konte má v tomto ročníku po tri víťazstvá medzi kanoistkami aj kajakárkami.

V nedeľu nedala šancu súperkám vo finále C1, v ktorom napriek dvom trestným sekundám triumfovala s náskokom 4,50 s pred víťazkou semifinále Britkou Mallory Franklinovou. Tretia skončila Brazílčanka Ana Satilová. Dvadsaťštyriročná Foxová je neohrozenou líderkou hodnotenia Svetového pohára.

Najbližšie k finále mala Škáchová

Trojica Sloveniek nepostúpila z predpoludňajšieho nedeľňajšieho semifinále do elitnej desiatky, mimo zostali Simona Maceková, Monika Škáchová aj Soňa Stanovská.

Najbližšie k finálovej účasti mala Škáchová, ktorá prešla trať za rovných 124 sekúnd, ale k jej času rozhodcovia pripočítali ďalších šesť sekúnd za tri dotyky na bránkach číslo 4, 17 a 23. Škáchová celkovo v semifinále skončila na 16. mieste, na postup jej chýbal o 4,08 s lepší čas.

„V Augsburgu sa mi vždy jazdilo dobre, no trochu to tu pomenili, zmenili sa aj prúdy a už sa mi tu prestalo páčiť. Mali sme len tri tréningy, takže som vodu nedostala do rúk. Ťuky ma odsunuli mimo finále. Prvú polovicu seniorskej sezóny som mala lepšiu ako pred rokom, s tým som spokojná. Ukázala som, že viem jazdiť rýchlo, ale dotyky s bránkami sú môj problém. Viac by mi sedelo, keby sme jazdili neskôr, ráno si totiž rada pospím, možno aj to je dôvod,“ povedala pre agentúru SITA.

Tyčky boli veľmi vysoko

Stanovská sa časom 133,36 s umiestnila na 20. pozícii, na svojom konte mala aj štyri trestné sekundy, keď nezvládla čistý prejazd 16. a poslednej 24. bránky.

„Semifinálová jazda bola fajn. V poslednej bránke mi však voda nepomohla a aj tam som ťukla. Veľa času som stratila pred trojkou, kde sa voda veľmi menila, nalepilo ma na skalu a stratila som tam minimálne päť sekúnd. Bez toho by mi to asi stačilo na finále. Všetky ďalšie ťažké veci som zajazdila tak, ako sme chceli,“ zhodnotila.

Maceková obsadila 27. priečku (178,96 s), keď počas jazdy nabrala 52 trestných sekúnd – minula 22. bránku a predtým sa dotkla 20. bránky.

„Najťažší bol začiatok, potom si človek vydýchne a čaká ho technickejšia pasáž. V závere som dostala ‚päťdesiatku‘, no podľa mňa som tam hlavu mala. Tyčky však dnes boli veľmi vysoko, nechávam to na rozhodcov,“ povedala.