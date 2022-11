Finančná nezávislosť už pred tridsiatkou? Mladá podnikateľka tvrdí, že je to možné

Mať stále na pamäti svoje ciele a pracovať na nich. Aj to je jedna z kľúčových úloh, ktoré vám vedia vydláždiť cestu k skorému dôchodku. A to nemyslíme ten starobný, ale skôr taký, kedy pracovať jednoducho už nebudete musieť. Prípadne budete pracovať preto, že vás to jednoducho baví, kvôli sebarealizácii a zážitkom. Mladá žena, ktorá začala pracovať na svojej finančnej slobode už vo svojich dvadsiatich rokoch, sa delí o rady, ako ju dosiahnuť.

Veronika Kuniková si už v mladom veku stanovila vysoké ciele a úlohy. Ako dobrá športovkyňa, niekoľkonásobná majsterka Slovenska v rýchlostnej kanoistike, bola vždy pracovitá a svoje prvé vreckové si zarobila už na základnej škole. Neskôr, na vysokej škole, sa zúčastnila stáže v Amerike, kde sa študenti učia o predaji a komunikačných schopnostiach prostredníctvom predaja kníh. Pri ňom zotrvala až 12 rokov. Pozrite sa, o aké myšlienky sa delí s mladými ľuďmi, ktorí si tiež chcú splniť svoje sny.

Čím mladší si dáte do poriadku svoje financie, tým viac získate

Veronika je presvedčená, že ak človek nechce neustále pracovať, aby sa uživil, potom sa oplatí premýšľať o tom, ako čo najskôr využiť peniaze pre seba – napríklad investovaním malých čiastok, aby ste si v budúcnosti mohli viac užívať život. „Začala som investovať ako 20-ročná, išlo len o pár desiatok eur. Som však dnes šťastná, že sa mi včasné kroky vyplatili,“ potvrdzuje a dodáva: „Všetci máme rovnakých 24 hodín do dňa a 7 dní v týždni. Ja však nechcem celý tento čas tráviť zarábaním peňazí, ale skôr nechať peniaze pracovať v môj prospech, kým ja si užívam život. Čím mladší si odložíte peniaze a začnete investovať, tým rýchlejšie začne úrok pracovať vo váš prospech.“ Mladá podnikateľka tiež odporúča začať sa o investovanie zaujímať skoro, dokonca nevadí, ani keď si neviete zozačiatku odkladať príliš vysoké sumy. Z dlhodobého hľadiska je efekt skorého začiatku obrovský, aj keď možno počas prvých rokov investovania nebude taký očividný.

Napríklad, ak si teraz začnete mesačne odkladať 100 eur, po 40 rokoch budete mať 48 000 eur. Ak sa však rovnaká suma, 100 eur, investuje mesačne do investície s priemerným rizikom 7 % ročne, hodnota investície bude za 40 rokov viac ako 239 000 eur. Samozrejme, do hry tu vstupuje aj inflácia a riziká spojené s investovaním, ale na základe uvedeného príkladu je vidieť, že z dlhodobého hľadiska je veľký rozdiel medzi jednoduchým odložením peňazí alebo ich investovaním.

Vzdelávajte sa o peniazoch a investovaní

Veronika Kuniková odporúča inšpirovať sa aj literatúrou: „Dnes je k dispozícii veľa skvelých kníh s užitočnými radami, ako začať investovať a ako robiť rozumné rozhodnutia o peniazoch.“ Ona sama na strednej škole začínala s knihami Bohatý otec, chudobný otec, Cashflow kvadrant a Prečo chceme, aby ste boli bohatí, nadčasovými klasikami, ktoré odporúča aj ostatným, spolu s mnohými novými zaujímavými knihami o finančnej gramotnosti, ktoré stále vychádzajú. „Na internete je dnes každému k dispozícii množstvo bezplatných informácií, či už ide o účty na sociálnych sieťach alebo podcasty týkajúce sa peňazí,“ dopĺňa V. Kuniková.

Nájdite si šikovné možnosti na zvýšenie príjmu

Mladá podnikateľka je presvedčená, že ak chcete prevziať kontrolu nad svojím životom a peniazmi, spravovať ich sami a nespoliehať sa na iných, musíte nájsť spôsoby, ako inteligentne zarábať peniaze. „Môžete to urobiť, aj keď ste ešte na škole! Keď som bola mladšia, zarábala som si napríklad tým, že som v lete zbierala jahody, predávala zmrzlinu, balila nákupy, neskôr som sa venovala hostesingu či predávala knihy. Stačí byť len vynaliezavý,“ inšpiruje mladých.

Počas vysokoškolského štúdia sa Veronika zapojila do študentského programu Southwestern Advantage, aby si zlepšila komunikačné zručnosti a naučila sa niečo o predaji. Považuje to za svoj najväčší prínos v oblasti investícií, vďaka ktorému 12 letných sezón úspešne predávala knihy v Amerike a získala podnikateľské skúsenosti, usmerňovala a učila iných mladých ľudí, ako podnikať, sama viedla tímy a učila ich o podnikaní. „Dnes majú mladí ľudia skutočne veľa možností, ako si zarobiť peniaze – či už ide o pracovné a cestovateľské letné príležitosti alebo krátkodobé projekty, ako účasť na castingoch na natáčanie filmov, opatrovanie detí, upratovanie, predajné aktivity na Slovensku alebo v zahraničí, realizácia svojho podnikateľského nápadu alebo hoci aj zarábanie natáčaním videí na YouTube – stačí si nájsť svoju oblasť a nebáť sa ísť do toho,“ nabáda V. Kuniková. Zároveň však dbajte na to, aby tvrdá práca neviedla k vyhoreniu a bola vyvážená oddychom.

Najväčšou investíciou je rozvoj svojich schopností a vedomostí

Pri investovaní sa v budúcnosti naskytne možnosť rozložiť si portfólio medzi niekoľko rôznych aktív, ako sú úročené úvery, dividendové akcie, rastové akcie, hypotéky, niektoré rizikovejšie úvery či nehnuteľnosti. Za najväčšiu investíciu však Veronika považuje príspevok na rozvoj osobných znalostí a zručností. „Veľa som investovala do skúšania a učenia sa rôznych vecí. Skúsenosti, ktoré som získala, mi dodali sebadôveru a vedomosti, ktoré mi v prípade potreby pomôžu obnoviť samu seba od základov,“ vysvetľuje s tým, že osobný rozvoj je dôležitý na zvýšenie svojej úrovne. A tá sa následne môže nasmerovať do investícií. „Aj keby som dnes prišla o všetok svoj majetok a investície, mám zručnosti a vedomosti na to, aby som všetko obnovila,“ dodáva.

Obklopte sa podobne zmýšľajúcimi ľuďmi a preberte spolu múdrosti o peniazoch

Na tento účel sú podľa Veroniky Kunikovej užitočné napríklad rôzne investičné podujatia, kde môžete nájsť dobré kontakty a podobne zmýšľajúcich ľudí, s ktorými môžete diskutovať o tom, ako dosiahnuť svoje ciele, a od ktorých môžete na tejto ceste získať inšpiráciu. „Ak ste už rodič, prevezmite zodpovednosť a rozprávajte sa o týchto témach so svojimi deťmi už od útleho veku, aby sa deti začali zaujímať o ďalšie skúmanie tejto témy – odkiaľ pochádzajú peniaze a ako ich zarobiť a využiť pre seba,“ radí. „Múdre príslovie hovorí, že sme priemerom našich piatich najbližších priateľov a knihy, ktorú čítame. Preto je nesmierne dôležitý sebarozvoj aj to, kým sa obklopujeme,“ dodáva.

Na záver ešte pridáva najčastejšie mýty týkajúce sa investícií:

Aby ste mohli začať investovať, musíte mať veľa peňazí

To je častá výhovorka, hoci v skutočnosti môžete začať investovať už s 10 eurami, napríklad kúpou prvých akcií. Potom sa však oplatí začať hľadať spôsoby, ako zvýšiť svoj kapitál a zároveň znížiť zbytočné výdavky na život.

Zbohatnete rýchlo

Naopak, investovanie chvíľu trvá a vyžaduje konzistentnosť a trpezlivosť.

Investovanie je príliš riskantné

Všetko má svoje riziká, ale viete si vybrať aj cesty s nižšími rizikami.

Investovanie trvá večnosť

Nie vždy, niektoré ozaj dobré obchody vás môžu k vysnenému cieľu priblížiť míľovými krokmi. Napríklad jeden Veronikin kolega si požičal peniaze od rodičov na investíciu a kúpil si online digitálnu spoločnosť, s ktorou teraz pasívne zarába 4000-5000 eur mesačne.

Tipy Veroniky Kunikovej na získanie finančného vzdelania:

Filmy „Zo zákulisia krízy (Inside Job)“, „Stávka na neistotu (The Big Short)“

Knihy „Inteligentný investor“, „Bohatý otec, chudobný otec“, „Coinstory“;

Podcasty „We Study Billionaires”, „Narovinu o peniazoch“, ale aj „Nevyhorení“;

TV show „Shark Tank”, „Undercover Billionaire”;

Sociálne siete Warrena Buffeta

Veronika Kuniková pracuje v americkej spoločnosti Southwestern Advantage už 12 rokov, ako Associate Sales Leader, coachuje a vedie tím úspešných vysokoškolských stážistov programu Southwestern Advantage, ako aj absolventov vysokých škôl. Jej náplňou práce je výber stážistov, ich príprava na stáž s cieľom získania skúseností v predaji a komunikácii so zákazníkmi a spolupráci v tíme. Viedla niekoľko najlepšie produkujúcich tímov v spoločnosti, ako aj top jednotlivcov, ako Martin Michalík, Juraj Hrabovský, Júlia Šmátralová, Alžbeta Potočková, Michal Plochán, atď.

