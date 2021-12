Finančná pomoc pre cestovný ruch a gastro pokračuje, prevádzky môžu žiadať o podporu za september až november

aktualizované 6. decembra, 12:36

Prevádzky v odvetví cestovného ruchu a gastra môžu žiadať štát o podporu na zmiernenie vplyvov pandémie koronavírusu aj za mesiace september až november tohto roka. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) aktuálne vyhlásenou jesennou schémou pokračuje v pomoci tomuto odvetviu.

Podmienkou čerpania pomoci na kompenzáciu časti fixných nákladov podľa rezortu naďalej ostáva pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím predpandemického roku 2019.

Nepriaznivá situácia a lockdown

V rámci štvrtej výzvy pre malú schému pomoci môžu jednotlivé subjekty požiadať maximálne 200 tisíc eur, ide o doteraz nevyužité finančné prostriedky z celkovej sumy na podporu cestovného ruchu a gastra.

Dôvodom jesennej pomoci je nepriaznivá epidemická situácia a lockdown, zatvorené či obmedzené sú viaceré služby v cestovnom ruchu a gastre.

Chystá sa tretia výzva

Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková počas online tlačovej konferencie v pondelok informovala, že na prelome januára a februára budúceho roka plánuje rezort vyhlásiť aj tretiu výzvu v rámci veľkej schémy pomoci za mesiace september až december tohto roka.

Ministerstvo doposiaľ vyplatilo subjektom v cestovnom ruchu a gastre cez malú schému pomoci 124 miliónov eur a vo veľkej schéme osem miliónov eur.

„V rámci prvej výzvy de minimis sme vyplatili dodnes 56,8 milióna eur, čo predstavuje 6 200 žiadostí. Zatiaľ najviac žiadostí bolo uplatnených v rámci druhej výzvy, ktorá predstavuje vyplatených 54 miliónov eur a dokopy 6 700 žiadostí,” priblížila Bruncková. V tretej výzve pre malú schému pomoci, ktorá kompenzovala mesiace apríl a máj tohto roka, rezort vyplatil vyše 13 miliónov eur pre 2 800 žiadateľov, avšak žiadosti o príspevok ešte stále prichádzajú.

„Chcem zdôrazniť, že ohlásená štvrtá výzva pokračuje v nadväznosti na prvé tri, ešte stále sa žiadatelia môžu uchádzať aj o kompenzáciu mesiacov, ktoré pokrývali prvé tri schémy,” vysvetlila štátna tajomníčka. Na doteraz poskytnutej pomoci majú gastro a hotely podiel 75 percent, cestovné kancelárie a agentúry 12 percent a na ostatné subjekty cestovného ruchu pripadá zvyšných 13 percent.

Najviac zasiahnuté odvetvia

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) povedal, že cestovný ruch patrí k najviac postihnutým odvetviam počas koronakrízy.

„Veľmi dobre si uvedomujeme, že najlepšou formou pomoci by bolo, keby tieto prevádzky mohli zostať otvorené, ale súčasné pandemické opatrenia to jednoducho nedovoľujú a musíme to rešpektovať,” podotkol minister. Preto je podľa neho dôležité, že spolu s týmito opatreniami spúšťajú aj pokračovanie schémy pomoci.