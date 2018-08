Finančná správa môže mať silnejšie právomoci ako polícia, varuje strana SPOLU pred novelou zákona

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Podľa strany SPOLU – občianska demokracia by mohol čoskoro každý živnostník alebo majiteľ jednoosobovej s.r.o. čeliť domovej prehliadke vykonanej úradníkmi aj bez povolenia súdu.

Odborníci SPOLU podľa predsedu strany Miroslava Beblavého preštudovali navrhovaný zákon o finančnej správe, ktorý by takéto právomoci udelil 10 tis. úradníkom finančnej správy, a to bez reálnej kontroly. Návrh tiež podľa neho obsahuje spôsob, ktorým by strana Smer-SD ovládla finančnú správu.

Žiadna ochrana súkromia

Ako ďalej na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol Beblavý, podľa návrhu na vstup do bytu či rodinného domu bude finančnej správe stačiť splnenie jednej podmienky, a to takej, že byt alebo dom sú oficiálne používané na podnikanie alebo na inú hospodársku činnosť.

To podľa neho znamená, že všetci živnostníci, jednoosobové s.r.o., ale aj ktokoľvek, kto doma pracuje, či vykonáva predaj z dvora, stratí základnú ochranu súkromia vo svojom byte. Toto by sa mohlo už budúci rok podľa Beblavého týkať niekoľko stotisíc ľudí na Slovensku. “Podľa našich odhadov ich je niekde medzi pol miliónom a miliónom,” povedal Beblavý.

Prezident finančnej správy by po novom podľa Beblavého získal moc odvolať každého riadiaceho pracovníka aj bez uvedenia dôvodu. Na žiadne riadiace miesto navyše zákon nebude vyžadovať výberové konanie, ako je to v súčasnosti v dvoch tretinách finančnej správy.

Nepriatelia štátu

Minister financií a ním menovaný prezident finančnej správy tak budú môcť podľa Beblavého ovládať bez kontroly finančnú správu až na úroveň oddelenia na miestnom daňovom úrade a nimi ovládaní úradníci budú mať bez kontroly kompetencie presahujúce Policajný zbor. “Finančná správy by podľa tohto návrhu mala silnejšie právomoci voči právam občanov, ako má Policajný zbor,” konštatoval Beblavý.

Ako ďalej uviedol, právomoci sú v návrhu kombinované s nulovou nezávislou kontrolou. Všetky sťažnosti a podnety budú riešiť nadriadení cez disciplinárne konania.

“My už dlhodobo hovoríme, že podnikatelia a živnostníci sú vedení ako nepriatelia štátu. Tento zákon nás neurobí atraktívnymi ani v očiach zahraničných investorov,” dodala Jaroslava Lukačovičová, expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie. Ak minister financií predloží tento návrh vláde, SPOLU požiada opozíciu, aby mu spoločne iniciovali vyslovenie nedôvery.