Finančná správa nesúhlasí s tvrdeniami strany SPOLU o novele zákona z ministerstva financií

BRATISLAVA 17. augusta (WebNoviny.sk) – Ministerstvo financií neplánuje rozširovať kompetencie zložkám finančnej správy. Jednotlivé zložky získali kompetencie týkajúce sa ich oprávnení pri vzniku finančnej správy a nemenili sa.

Finančná správa tak reaguje na štvrtkovú tlačovú konferenciu strany SPOLU – občianska demokracia, ktorá vyslovila zásadný nesúhlas s novelou zákona o finančnej správe.

Zákon právomoci zjednotil

Prezident finančnej správy by po novom podľa predsedu strany Miroslava Beblavého získal moc odvolať každého riadiaceho pracovníka aj bez uvedenia dôvodu. Na žiadne riadiace miesto navyše zákon nebude vyžadovať výberové konanie, ako je to v súčasnosti v dvoch tretinách finančnej správy.

Minister financií a ním menovaný prezident finančnej správy tak budú môcť podľa Beblavého ovládať bez kontroly finančnú správu až na úroveň oddelenia na miestnom daňovom úrade a nimi ovládaní úradníci budú mať bez kontroly kompetencie presahujúce Policajný zbor.

Informácie, ktoré zverejnil poslanec Beblavý, však podľa finančnej správy nezodpovedajú skutočnosti a sú zavádzajúce. Novela zákona podľa jej vyjadrení nemení a nerozširuje kompetencie príslušníkom finančnej správy.

“Zákon o finančnej správe prevzal doterajšie kompetenčné právomoci všetkých zložiek finančnej správy a zjednotil ich do jedného zákona, pričom v súčasnosti fungujú podľa troch kompetenčných zákonov. Medializované informácie považujeme za pokus o zmarenie snahy vytvoriť z finančnej správy jednotnú inštitúciu s rovnakými podmienkami pre všetkých jej príslušníkov,” uviedla finančná správa v tlačovej správe.

Na prehliadku musia byť splnené podmienky

Beblavý taktiež na štvrtkovej konferencii vyslovil znepokojenie nad tým, že novelou zákona by mohol čoskoro každý živnostník alebo majiteľ jednoosobovej s.r.o. čeliť domovej prehliadke vykonanej úradníkmi aj bez povolenia súdu. Ako povedal Beblavý, podľa návrhu na vstup do bytu či rodinného domu bude finančnej správe stačiť splnenie jednej podmienky, a to takej, že byt alebo dom sú oficiálne používané na podnikanie alebo na inú hospodársku činnosť.

Podľa finančnej správy sú aj tu presne vymedzené podmienky vstupu príslušníkov finančnej správy do obydlia. Príslušníci finančnej správy sú podľa návrhu oprávnení vykonať prehliadku obydlia, len ak sú súčasne splnené podmienky.

A to, že ide o obydlie, ktoré sa používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti, ďalej môžu tak urobiť len pri vykonávaní colného dohľadu, pri správe daní alebo pri kontrole dodržiavania daňových predpisov alebo iných osobitných predpisov, podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy, a zároveň existuje dôvodné podozrenie, že sa v takomto obydlí nachádzajú osoby, tovar alebo veci podliehajúce colnému dohľadu, daňovému dozoru alebo dohľadu podľa osobitných predpisov, podľa ktorých vykonávajú orgány finančnej správy svoje úlohy.

Odhaľovanie trestných činov

Prehliadku obydlia, ktoré sa používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti, možno vykonať podľa finančnej správy aj pri odhaľovaní trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní a pri pátraní po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy.

V takom prípade však môže prehliadku vykonať podľa finančnej správy len ozbrojený príslušník finančnej správy služobne zaradený na Kriminálnom úrade finančnej správy.

Navyše už v súčasnosti podľa finančnej správy Daňový poriadok oprávňuje zamestnanca – správcu dane – v čase primeranom predmetu zisťovania, najmä v čase prevádzky, na neobmedzený prístup na pozemky, do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta vrátane dopravných prostriedkov a prepravných obalov, k účtovným písomnostiam, záznamom a informáciám, a to aj na technických nosičoch dát, a vykonať obhliadku veci v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona. Toto právo má, aj ak ide o byt, ktorý daňový subjekt používa aj na podnikanie.