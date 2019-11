Finančná správa reaguje na Kočnerovu nahrávku a vylučuje, že by niekto dokázal mať vplyv na výkon kontrol

Finančná správa vylučuje, že by nejaký externý subjekt dokázal mať vplyv na procesy na finančnej správe týkajúce sa výkonu kontrol. Píše sa to v stanovisku, ktoré agentúre SITA poslala hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Finančná správa sa od postupov dištancuje

Marian K. si podľa Denníka N nahral rozhovor s podnikateľom v IT Michalom Suchobom. Ten od neho údajne prišiel pýtať peniaze za to, že finančná správa mu nebude kontrolovať dane. Marian K. mu povedal, že nechce platiť veľa, lebo má všetko dohodnuté s Ficom a v minulosti pomohol aj mecenášovi Smeru Jurajovi Širokému.

„Od postupov zmienených v nahrávke sa jednoznačne dištancujeme a sme pripravení poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní potrebnú súčinnosť. Zároveň prezidentka finančnej správy požiadala v tomto prípade o preverenie,“ píše sa v stanovisku finančnej správy s tým, že ak by sa potvrdila pravosť medializovaných informácií, naznačovalo by to, že by ktokoľvek mohol takýmto spôsobom zneužívať meno finančnej správy.

V Kočnerových firmách vraj vykonali 71 kontrol

Finančná správa vzhľadom na platnú legislatívu nemôže informovať o žiadnych konkrétnych procesoch finančnej správy, ktoré uplatňuje voči daňovým subjektom a ktoré využíva na zabezpečenie plnenia si povinností jednotlivých daňových subjektov.

„To platí aj pre naše interné postupy – ich verejné komentovanie by bolo kontraproduktívne. Môžeme však informovať, že finančná správa si v prípade takmer tridsiatky firiem Mariana K. plnila svoje povinnosti zodpovedne. V jeho takmer tridsiatich spoločnostiach sme vykonali 71 daňových kontrol s celkovým nálezom niekoľko miliónov eur,“ píše sa v stanovisku.