Finančná správa vyzýva na okamžité pripojenie k eKase, podnikateľom hrozia vysoké pokuty

Zhruba tretina z celkového počtu aktívnych pokladníc stále nie je pripojená na systém eKasa. Finančná správa pritom upozorňuje, že na prechod na systém eKasa zostáva podnikateľom už iba posledných pár týždňov. Na konci roka sa totiž končí prechodné obdobie pre neudeľovanie pokút tým podnikateľom, ktorí po 1. júli 2019 neevidujú tržby cez eKasu. Aktuálne pritom tržby v systéme eKasa eviduje takmer 149 tisíc podnikateľov, čo je zhruba 68 % z celkového počtu aktívnych pokladníc.

Hrozia vysoké pokuty

S blížiacim sa koncom roka pritom bude rásť riziko, že podnikatelia nestihnú svoje pokladne na systém eKasa pripojiť. Podľa finančnej správy totiž aj dodávatelia certifikovaných pokladničných riešení garantujú dodanie certifikovaných produktov len pri objednávke zadanej v najbližších dňoch.

„Finančná správa preto vyzýva všetkých podnikateľov, ktorí ešte nie sú pripojení k systému eKasa, aby sa k systému okamžite pripojili. Personálne aj technické kapacity dodávateľov, výrobcov a distribútorov online registračných pokladníc sú výrazne obmedzené a na dlhý čas dopredu rezervované,“ informuje hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová. Ako dodala, ak si nepripojení podnikatelia nezabezpečia eKasu teraz, od januára im hrozia vysoké pokuty. Inak ako cez eKasu totiž nebude možné evidovať tržby.

Dodávateľ odporúča zabezpečenie v predstihu

Potrebu zabezpečiť pripojenie k novému systému v predstihu potvrdzuje aj jeden z dodávateľov pokladníc eKasa, ktorým je telekomunikačný operátor O2. „O2 garantuje jej dodanie do konca roka len pri jej kúpe do 13. decembra. Rovnako aj jej prípadnú inštaláciu stihnú podnikatelia do konca roka len ak o ňu požiadajú do rovnakého termínu,“ uvádza operátor v tlačovej správe.

Ako dodáva, napriek nadimenzovaniu skladových zásob na zvýšený záujem pred koncom roka hrozí, že v druhej polovici decembra si už zákazník nebude môcť vybrať eKasu presne podľa svojich predstáv.