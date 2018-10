Finančné bremeno podnikateľov sa môže znížiť, OĽaNO chce zmeniť limit preddavkov na daň z príjmov

BRATISLAVA 8. októbra (WebNoviny.sk) – Poslanci hnutia OĽaNO chcú zvýšiť hranicu, od ktorej sú podnikatelia povinní platiť preddavky na daň z príjmov.

Do parlamentu predložili návrh, ktorým chcú tento limit upraviť zo súčasných 2 500 eur ročnej daňovej povinnosti na sumu 10 000 eur. V praxi by to znamenalo, že štvrťročné preddavky na daň z príjmov by museli platiť až firmy, ktorých ročná daň prevyšuje 10 000 eur.

„Cieľom tohto zákona je pomôcť podnikateľom, aby sa mohli rozvíjať,“ uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii poslanec za OĽaNO Eduard Heger s tým, že hoci je tento návrh rozpočtovo neutrálny, zníži finančné bremeno pre podnikateľov a takisto zníži administratívnu náročnosť podnikania.

Podľa experta OĽaNO pre ekonomiku a podnikanie Petra Kremského by sa navrhované opatrenie mohlo dotknúť zhruba 30 tis. podnikov a možno až 100 tis. živnostníkov, ktorí by tak nemuseli štátu každý štvrťrok odvádzať preddavky, ale mohli by počas roka tieto prostriedky využívať na svoj ďalší rozvoj.