Finančník a poslanec NRSR, Erik Ňarjaš, riadil globálne finančné inštitúcie, teraz radí ako sa dostať z finančnej krízy

Od začiatku roka, kedy Slovensko začalo bojovať s Covid19, začalo bojovať aj s veľkou ekonomickou krízou. Erik Ňarjaš je podnikateľ, finančník ktorý precestoval svet, riadil globálne finančné inštitúcie a radil najbohatším investorom sveta. V súčastnosti pôsobí ako fintech investor v projektoch s hodnotou miliónov EUR, pôsobí aj v slovenskom parlamente ako poslanec NR SR a je členom výboru pre financie a rozpočet. Zistili sme jeho pohľad na boj s ekonomickou krízou, spôsobenou pandémiou Covid19.

Ako najrýchlejšie sa z tejto Covid ekonomickej krízy dostať?

V prvom rade si treba uvedomiť, že táto kríza je globálna, nikto za ňu nemôže, a my ako SR sme napojení aj na iné krajiny, ktorým alebo dodávame alebo odoberáme tovary a služby. Preto veľká časť efektu krízy na SR, bude závisieť aj od okolitých krajín. Čo však môžeme urobiť my občania a ovplyvniť tak zlepšenie situácie, je jednoznačne spotreba. Čím viac budeme nakupovať a predávať, tým skôr sa náš trh dostane z tejto ekonomickej krízy. Preto je veľmi dôležité, aby sme my občania, netlačili peniaze do ponožky, aj keď je to prirodzená psychologická ochrana pred nedostatkom, ale naopak v čo možno najväčšej miere nakupovali v domácom trhu a podporili tak lokálnu ekonomiku. Na strane štátu by malo byť jednoznačne v čo možno najväčšej miere púšťanie financií na odškodnenie občanov a podnikateľov postihnutých korona krízou, ale myslím, že nie len finančne, ale aj v podobe napríklad účelovo viazaných peňazí, napr. poukazov na jedlo, zdravie či cestovný ruch, šport, kultúra, atď., aby sa zabezpečilo aktívne míňanie peňazí, čím naštartujeme ekonomiku a domáci trh.

Foto: Erik Ňarjaš

Do čoho investovať počas tejto ekonomickej krízy?

Toto je široká téma, na ktorú neviem jednoznačne odpovedať, môžem len povedať môj subjektívny názor. Každý z nás je špecialista v inej pracovnej oblasti či segmente, takže v prvom rade by som odporúčal sa orientovať na oblasť, ktorej dobre rozumieme, alebo nás baví. Čo sa týka mojej predikcie, globálny trh sa viac a viac orientuje na online prostredie, takže akékoľvek zameranie na online biznis je z môjho pohľadu dobrý nápad. Osobne by som tiež investoval časť peňazí do likvidných aktív, či konzervatívne orientovaných investícií ako sú napríklad akcie slovenských firiem, ktoré sú dlhodobo na trhu, vlastnia dostatočné aktíva či ekvitu a vyrábajú produkty, ktoré sú najpotrebnejšie pre život, nakoľko tam je predpoklad stáleho dopytu a teda stále potrebnej výroby.

Čo si myslíte o využití Eurofondov, ktoré k nám z EU smerujú?

Z môjho pohľadu to bude obrovská výzva, na ktorú sa musíme dôsledne a zodpovedne pripraviť. Nie je to úplne jednoduché špecifikovať na ktoré projekty by sme mali ako SR čerpať Eurofondy. Čo je ale dôležité povedať je, že to musia byť naozaj celonárodné veľké projekty, aby dokázali vyčerpať tento obrovský balík peňazí. Mali by to byť projekty, ktorých obsah sa bude dať dokázateľne kvantifikovať a EU nám ich akceptuje. Poviem príklad – životné prostredie, Viem si predstaviť, že spustíme celonárodný projekt triedenia a recyklácie odpadu. Nakúpime do každej obce v rámci SR zberné koše, na sklo, plast, papier a iné. Urobíme obrovskú masívnu marketingovú kampaň, kde prezentujeme občanom ako správne recyklovať. Nakúpime zberné autá a vytvoríme v každom kraji 2-3 zberné miesta na triedenie odpadu. Následne tento odpad predáme aktuálnym firmám, ktoré spracovávajú odpad a vyrábajú z neho iné produkty, alebo vytvoríme vlastné fabriky na spracovanie a výrobu tovarov z odpadu. V tomto prípade zlepšíme životné prostredie, dáme občanom prácu, a vyrobíme nové produkty, ktoré alebo predáme a speňažíme, alebo použijeme a ušetríme na obstarávaní nových tovarov. Nestačí len minúť peniaze, dôležité je, aby sa nastavil a zafinancoval celý systém, aby sa stal našim aktívom, ktorý bude dlhodobo udržateľný a dlhodobo bude prinášať ovocie celému Slovensku.

