FinGO.sk s ďalšou významnou posilou. Maklérov lákajú nové trendy v oblasti finančného sprostredkovania

Do FinGO.sk prichádza ďalšia významná posila. Novým regionálnym obchodným riaditeľom spoločnosti sa stal Eduard Novák, ktorý v oblasti financií pôsobí viac ako 20 rokov. FinGO.sk tak naďalej posilňuje svoj obchodný tím, vďaka čomu môžu regionálni obchodní riaditelia budovať s maklérmi skutočne blízke vzťahy. „Sme naozaj radi, že sa Eduard Novák rozhodol pridať k nám. Vzhľadom na jeho dlhoročnú prax, prehľad na trhu finančného sprostredkovania a prístup k partnerom a maklérom si som istý, že je pre nás nielen tým správnym kolegom, ale že naša spolupráca bude prínosná pre nás aj pre neho,“ hovorí Marek Gemainer, riaditeľ divízie obchodu vo FinGO.sk.

Nový prístup vo finančnom sprostredkovaní

Vďaka unikátnemu finančnému ekosystému do spoločnosti FinGO.sk prešli už stovky maklérov, ktorí tu dokážu pracovať rýchlejšie a efektívnejšie. Technológie a nový prístup vo finančnom sprostredkovaní nadchli aj Eduarda Nováka, nového regionálneho obchodného riaditeľa.

„Počas svojej dvadsaťročnej praxe som chcel pre svojich partnerov, maklérov, zabezpečiť čo najlepšie podmienky, aby sa mohli venovať tomu, čo im ide najlepšie – obchodu. Som rád, že FinGO.sk takéto podmienky vytvára. Nielen pre svoj tím, ale aj pre spolupracujúcich maklérov, ktorí tu môžu budovať svoje vlastné spoločnosti. To všetko vďaka výhodným podmienkam, férovým zmluvám a otvorenej diskusii, kde to, čo je dohodnuté, aj platí. To je prostredie, ktoré vyhovuje nielen mne, ale aj partnerom, ktorí sa k FinGO.sk pridávajú,“ okomentoval svoje rozhodnutie Novák.

Eduard Novák do FinGO.sk prichádza zo spoločnosti Finportal, kde pôsobil ako vzťahový manažér. V sektore finančného sprostredkovania pôsobí od roku 1997, pričom zastával rôzne funkcie od finančného agenta až po manažérske pozície v exekutíve najväčších životných poisťovní na Slovensku, NN a MetLife.

Maklérov nájdete vo všetkých 79 okresoch Slovenska

FinGO.sk má maklérov vo všetkých 79 okresoch Slovenska. Za krátky čas svojho pôsobenia sa spoločnosť stala jedným z TOP hráčov v oblasti sprostredkovania hypoték, zameriava sa tiež na poskytovanie životného a neživotného poistenia a zákazníkom radí aj v oblasti investovania. Sieť pobočiek FinGO.sk sa neustále rozrastá a klienti nájdu maklérov aj v Premium centrách v Trnave a v Bratislave.

„Sprostredkovateľom vytvárame férové a profesionálne prostredie pre rast ich firmy z pohľadu obratu ako aj hodnoty poskytovaných služieb. Okrem moderného informačného systému je samozrejmosťou spracovanie produkcie na back office, služby call centra, pomoc pri brandingu pobočiek, ale aj právne služby. Makléri oceňujú najmä naše online aktivity, vďaka čomu im prinášame až 30 percent nových klientov a dávame tak prácu. FinGO.sk ponúka množstvo podporných nástrojov a je len na sprostredkovateľovi, ktoré z nich využije na rozvoj svojej firmy,“ vysvetľuje Ondrej Matvija, generálny riaditeľ FinGO.sk.

Inovatívne prepojenie sveta online a offline

Spoločnosť FinGO.sk ako nový finančný agent začala pôsobiť v roku 2018. Je postavená na princípe broker-poolu a sprostredkovateľom prináša pohodlie, férovosť a unikátne technológie. Svoj biznis stavia na vytvorení komplexného finančného ekosystému, ktorý je výhodný tak pre klientov, ako aj pre spolupracovníkov.

Prečo sa členovia tímu a sprostredkovatelia rozhodli pridať do FinGO.sk? Pozrite si krátke video.

Inzercia