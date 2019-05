Fíni v tretej tretine prešli dvakrát do pásma a dali dva góly, zhodnotil Kanaďan Marchessault

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti Kanady prehrali na 83. majstrovstvách sveta na Slovensku iba s jediným tímom. Fínom podľahli v úvodnom dueli šampionátu aj vo finále zhodne 1:3. V spomenutých stretnutiach predviedli diametrálne odlišný výkon.

Zatiaľ čo na začiatku turnaja sa herne hľadali, v súboji o zlato svojho súpera strelecky jasne prevýšili. V oboch prípadoch sa však zrodil totožný výsledok. Hráči s javorovým listom na hrudi získali napriek finálovej prehre už päťdesiaty cenný kov z MS, v počte titulov stále zaostávajú o jeden primát za Ruskom.

„Som veľmi hrdý na mojich hráčov za ich dnešný výkon, no tiež sklamaný z toho, ako to pre nás skončilo. Náš súper hral tímovo, dobre držal puk a odohral dobrý zápas. Štatisticky sme mali navrch vo viacerých ukazovateľoch, okrem toho najdôležitejšieho. Tretia tretina bola jednou z našich najlepších na turnaji, my sme však neskórovali a oni dali dva góly. Som však šťastný a hrdý na to, ako sme bojovali,“ zhodnotil tréner Kanady Alain Vigneault.

Kanada vo finále viedla 1:0

Zámorský tím mal finálový duel dobre rozbehnutý. Po prvej tretine viedol gólom obrancu Sheu Theodora, ale v zostávajúcom priebehu sa už nepresadil.

Na Kevina Lankinena vyslal až 44 streleckých pokusov. „Chytal výborne, ale treba pochváliť aj hráčov pred ním, ktorí nám neponúkali jednoduché strelecké príležitosti z osi klziska. Myslím si, že celý fínsky tím hral výborne,“ pochválil protivníka kanadský útočník Jonathan Marchessault, ktorého mrzel najmä priebeh tretej tretiny.

Kanaďania v nej prestrieľali Fínov 21:3, no ani raz nenapli sieť a naopak dvakrát inkasovali. „V tretej tretine prišli dvakrát k nám do pásma a dali nám z toho dva góly. Najmä tretí inkasovaný zásah nás veľmi bolel. Bolo to jednoduché nahodenie, ktoré skončilo v sieti. Fíni však hrali výborne v defenzíve, využili šance a zaslúžili si víťazstvo,“ uviedol líder Vegas Golden Knights v zámorskej NHL.

Fíni v Bratislave druhýkrát so zlatom

Fínski hokejisti získali iba tretí titul v histórii krajiny, pričom druhýkrát sa tešili zo zlatých medailí v Bratislave. „Suomi“ pod vedením Jukku Jalonena uspeli v slovenskej metropole v rokoch 2011 aj 2019. Skúsený kouč mal k dispozícii úplne odlišný káder, ale opäť sa mohol spoľahnúť na podporu z tribún.

„Vieme, že mali v hľadisku väčšie zastúpenie ako my, ale to býva v Európe zvykom,“ vyjadril sa Philippe Myers a zároveň poukázal na kvalitný výkon majstrov sveta. „Fíni hrali mimoriadne kompaktne ako tím, hrali dobre systémovo. Predvádzali kvalitný hokej a zaslúžili si víťazstvo,“ dodal mladý kanadský bek.

